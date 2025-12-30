Confirmado por el Ayuntamiento: la Nochevieja en Alicante empieza a las 10:30 de la mañana

En Alicante la Nochevieja empieza antes. El popular fenómeno del tardeo afianza una oferta que arranca desde el mediodía para adultos y los más pequeños. El Ayuntamiento presenta las actividades para una celebración "para todos los públicos" que arranca a las 10:30 de la mañana.

Este miércoles 31 de diciembre los planes municipales se concentran en dos escenarios. La infantil será en la Rambla de Méndez Núñez, a la altura del Portal de Elche. La adulta, además de en ese punto, se trasladará a la Plaza del Ayuntamiento en torno a la medianoche.

"La del 31 de diciembre supone una doble cita para despedir a 2025 en la calle, como es el espíritu de los alicantinos, y para comenzar a vivir el año nuevo con responsabilidad y en familia". Así ha presentado la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, los planes para este año.

La Nochevieja Infantil ya se ha convertido en una tradición como señalan orgullosos a través del comunicado. Esta es la que más madruga ya que empieza a las 10:30 horas de la mañana con distintos animadores que invitarán a los niños a participar en las actividades programadas. Al mismo tiempo, comenzarán a repartirse el millar de bolsas de golosinas de la suerte sin gluten.

Otras de las opciones hasta esperar el mediodía son el punto para fotografiarse con distintos personajes de animación infantil. Uno de los momentos más esperados de la matinal llegará con la actuación del mago Lumaky, que pondrá en escena algunos de sus números más significativos que se han podido ver en distintos canales de las televisiones nacionales.

El final de esa actuación supondrá el prólogo para el ensayo de las campanadas de medianoche. Hasta el escenario subirán las representantes infantiles de las distintas fiestas de Alicante junto con la concejala de Fiestas para esperar el anuncio de la llegada del nuevo año por la megafonía instalada para la ocasión. Se espera que sobre las 12.30 horas haya finalizado la Nochevieja Infantil.

Será, en torno a las 22:30 horas, cuando la Nochevieja adulta comience a tomar forma y sonido. Este lo pondrán distintos diyéis y contará con un animador musical que se encargará de que el ambiente vaya ‘in crescendo’ de cara a la medianoche. Momentos antes habrá comenzado el reparto de más de dos mil bolsas con uvas de la suerte.

Los asistentes tendrán una doble opción para elegir minutos antes de la llegada del Nuevo Año: permanecer en la Rambla donde las campanadas se escucharán mediante la megafonía instalada sobre el escenario, o acudir hasta la Plaza del Ayuntamiento para escuchar las de la torre del reloj, que estará sonorizada.

Si estas últimas personas regresan a la Rambla podrán escuchar y bailar con la orquesta Athenas, integrada por 11 componentes, hasta las 04.00 horas. Sus temas, incluyendo los éxitos de siempre, contarán con el respaldo de 30.000 vatios de sonido, 40.000 de una iluminación espectacular, y el soporte visual de una pantalla LED.

Punto Violeta y barras

El departamento de Igualdad de la concejalía de Derechos Públicos instalará un Punto Violeta para informar, prevenir y atender a todo tipo de violencia sexista en la intersección entre las calles Cándida Jimeno Gargallo y Bailén. Prestará servicio entre las 19 horas del 31 de diciembre y las 05.00 horas del 1 de enero.

Otra de las iniciativas que marca la Nochevieja en Alicante es la Barra Solidaria, que viene apoyando la Asociación de Locales de Restauración y de Ocio de Alicante (Alroa), que preside Javier Galdeano, desde hace más de diez años.

La recaudación de esta Nochevieja, sumada a la que se obtenga en el Sábado Ramblero, se destinará a las entidades Alinur, Apsa y Apamm. La entrega, como viene siendo habitual, se realizará en el transcurso de un acto que se celebrará en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante.