Aprueban el inicio de los trámites para la futura terminal ferroportuaria en Alicante

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Alicante (APA) ha aprobado este lunes el inicio de los trámites para la futura terminal ferroportuaria, que potenciará el papel de la provincia como nodo logístico del Corredor Mediterráneo, informa EFE.

En concreto se ha acordado la declaración de interés portuario de parte de los muelles 19 y 21, hoy en el ámbito concesional de TMS, sobre los que se proyecta una terminal ferroportuaria diseñada para trenes de hasta 750 metros.

Reforzará la conexión con el Corredor Mediterráneo y sumará una nueva ventaja competitiva a Alicante en el mapa de la logística intermodal, según un comunicado de la APA.

El Consejo, que ha celebrado la última reunión del año, presidida por Luis Rodríguez, ha aprobado también la modificación no sustancial de la concesión administrativa otorgada a Terminales Marítimas del Sureste (TMS).

Esta medida tiene como finalidad cambiar los tráficos mínimos comprometidos, a efectos de aplicación del límite inferior de la tasa de actividad que establece la Ley de Puertos.

De esta forma, según un comunicado de la APA que recoge EFE, los tráficos mínimos correspondientes al pasaje y sus vehículos, así como a los de granel sólido, se modifican para 2025. Una vez finalizado el actual ejercicio, se revisarán para el periodo 2026-2047.

A su vez, los tráficos mínimos de contenedores varían para el periodo 2025-2047 y se mantendrán vigentes mientras la actividad no vuelva a concentrarse en una única terminal.

La decisión del Consejo está relacionada con un acuerdo con la concesionaria, TMS, mediante el cual "se compromete a la retirada de todos los recursos administrativos, reclamaciones económico-administrativas y recursos contencioso-administrativos interpuestos contra la APA en relación con la tasa de actividad vinculada a los tráficos mínimos", señala la nota de prensa.

Los desacuerdos se remontan a 2021, cuando el puerto comenzó la tramitación de la nueva terminal de JSV Logistic, Hub Portuario Alicante, en el muelle 11.

Este cambio reconoce que el mercado se ha dividido de nuevo entre dos operadores y que no responde al mismo volumen mínimo que cuando TMS concentraba el 100 % de los contenedores.