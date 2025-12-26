Alicante amplía el recorrido de su Cabalgata de Reyes con 1.700 sillas más: entradas online agotadas en tiempo récord

Alicante apura los últimos días de Navidad con una agenda cargada de citas pensadas para todos los públicos. A la inminente llegada de los Reyes Magos se suman propuestas familiares, eventos deportivos y actividades solidarias que mantienen vivo el ambiente festivo en las calles hasta el 5 de enero.

En este contexto, el Ayuntamiento de Alicante ha puesto este viernes a la venta las sillas para la Cabalgata de los Reyes Magos, que recorrerá la ciudad el próximo 5 de enero a partir de las 19.00 horas.

La respuesta ciudadana ha sido inmediata: los cerca de 4.700 asientos disponibles por internet se han agotado en apenas 45 minutos, mientras continúa a buen ritmo la venta presencial en las taquillas de la Plaza de Toros.

La jornada ha coincidido además con la inauguración del Campamento de las Carteras Reales en la plaza de Gabriel Miró, que permanecerá abierto hasta el 4 de enero.

El programa navideño de este viernes se completa, a partir de las 19.30 horas, con la celebración de la San Silvestre solidaria por el centro de la ciudad, "para seguir disfrutando de una Navidad a lo grande", según ha destacado el alcalde, Luis Barcala.

La Cabalgata de los Reyes Magos contará este año con 1.700 sillas más que en ediciones anteriores y estrenará un recorrido ampliado.

El cortejo real partirá desde la avenida de la Estación, a la altura del palacio de la Diputación Provincial, y no desde la plaza de Los Luceros, como era habitual.

A las 10.00 horas se han puesto a la venta un total de 8.000 sillas, tanto de forma online a través de la web vivaticket.es como presencialmente en la Plaza de Toros.

El 60% se ha comercializado por internet y el resto sigue disponible en taquilla, donde se ha registrado una notable afluencia de público junto al coso de la Plaza de España.

Un campamento más inclusivo

Los preparativos de la gran Cabalgata han incluido también la apertura del Campamento de las Carteras Reales en Gabriel Miró, que este año incorpora pictogramas descriptivos con el objetivo de hacerlo más inclusivo.

A la inauguración han asistido menores y monitores de la Asociación de Padres de Niños con Autismo.

"Es un campamento pensado para los más pequeños; para que traigan sus cartas y peticiones a los Reyes Magos en este precioso entorno de la plaza de Gabriel Miró, que se ha consolidado como un punto de encuentro con la ilusión y la noche mágica de los niños alicantinos", ha señalado el alcalde, Luis Barcala, que ha acudido al acto junto a la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda.

El primer edil ha subrayado además que la Navidad avanza en Alicante con "muchísima gente, a pesar del frío y la lluvia, que no han causado prácticamente ningún incidente relevante".

En este sentido, ha remarcado la apuesta del Ayuntamiento por atender la creciente demanda de sillas para presenciar la Cabalgata de Reyes, "que amplía su recorrido y nos permite seguir disfrutando hasta el último día de una Navidad a lo grande".

Cortejo de las Carteras

Como antesala a la noche más esperada, las Carteras Reales protagonizarán su propia cabalgata el 4 de enero, a partir de las 18.00 horas.

El recorrido partirá desde la Plaza de España y finalizará en la nueva plaza peatonal situada en la confluencia entre la Rambla de Méndez Núñez y la Explanada.

Este año, las Carteras de Melchor, Gaspar y Baltasar serán la periodista radiofónica Luz Sigüenza, la creadora de contenido online Elena Vidal y la presidenta de la Asociación de Ocio Ocupacional para Personas con Discapacidad Intelectual (Aodi), Paloma Arroyo.

La programación navideña de este viernes culmina con la San Silvestre solidaria, que arranca a las 19.30 horas y que hace días agotó las 2.500 inscripciones disponibles.

La prueba discurre por un circuito urbano de 4,5 kilómetros, con salida desde la Rambla de Méndez Núñez, a la altura de la Casa de la Festa Manuel Ricarte.

La siguiente cita deportiva llegará el 4 de enero con el Navi Fitness, que se celebrará en la Explanada a partir de las 10.00 horas.