Ya es oficial: así se divide el Mercadito de Hogueras en Soto y el traslado del área de ocio en Alicante

Coches de la policía local en el entorno de la plaza de Luceros durante las Hogueras de Alicante. M. H.

Los festeros dijeron que no querían macrobotellón en el centro y así ha sido. El Ayuntamiento de Alicante anuncia este martes la marcha de parte del Mercadito de Fogueres de la avenida de Soto. En las ediciones de 2026 a 2029 se repartirá el funcionamiento de esta barraca popular que licita el consistorio.

¿Cómo queda? Antes hay que entender qué es y cómo funciona este contrato público. Por un lado, tiene dos áreas de gastronomía, una para todo el público, otra para los invitados de protocolo. Una tercera área es la que se dedica al ocio, donde la música y la bebida son las protagonistas.

El Mercadito de Fogueres ocupa más de 1.500 metros cuadrados en la avenida de Federico Soto, con lo que supone una de las principales áreas en los días grandes de la fiesta oficial de la ciudad.

La división que se marca ahora plantea que las dos zonas gastronómicas se queden en el mismo emplazamiento. En el anuncio de esta marcha no se especifica si contará con una superficie igual o se reducirá.

La principal novedad llega con la zona de ocio, la que había recibido el ataque de los festeros por el gran éxito que tenía. De hecho, en la edición 2024, la salida de la ofrenda de flores en el fin de semana se topó con la multitud que decidía celebrar las fiestas fuera de la carpa que los limita.

Del 2026 al 2029 la parte de ocio popular con la música y la bebida se trasladará a las afueras de la ciudad, al mercadillo José Manuel Gozálbez en el área de Teulada. El espacio allí es amplio, ya que dispone de 15.450 metros cuadrados.

"Es un espacio adecuado y seguro para situarlo allí", valora a través de un comunicado la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda. "También se ha tenido en cuenta que no ocupará la totalidad de esa zona, con lo que se permitirá el estacionamiento de vehículos en las zonas perfectamente delimitadas", puntualiza.

El Espacio de Atención Protocolaria de la avenida de Federico Soto, así se denomina, estará abierto desde el 17 al 24 de junio, ambos inclusive. Estará situado en la parte más próxima a la plaza de los Luceros. El horario será de 10.30 a 2.30 y contará, únicamente, con música ambiental. No deberá ocupar las zonas ajardinadas del paseo ni el carril-bus. Será en este mismo lugar donde en la matinal del 23 de junio se entreguen los premios de la Ofrenda de Flores.

La segunda de las zonas, a continuación de la anterior, se convertirá en un Mercado Gastronómico. En él se podrán vender al público productos alimenticios cocinados allí mismo o también para llevar a casa. Estará abierto al público en general y lo conformarán únicamente casetas, excluyendo gastronetas.

Estará abierto desde el 17 al 24 de junio, ambos inclusive, y deberán dejar liberadas las zonas ajardinadas, el carril-bici y las áreas de juegos infantiles. El horario, desde las 10.30 a las 2.30 horas. También, con música ambiental únicamente.

El Espacio de Ocio se traslada al aparcamiento situado entre las calles Teulada y Campo de Mirra, donde los jueves y sábados se instala el mercadillo ambulante. Estará destinado a la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas o socio-culturales. El acceso será libre, con las limitaciones propias de las edades para menores.

El concesionario podrá cobrar por el acceso al recinto, en caso de organizar conciertos. Estará abierto desde el 20 al 24 de junio, desde las 10.30 a las 4.30 horas. El horario de la música se iguala al de los racós y barracas, desde las 22.30 a las 4.30 horas. Antes de esa franja quedará fijado por el horario de exención de ruidos.