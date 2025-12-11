La magia de la Navidad llega al Puerto de Alicante con Navalia, el punto exacto donde se encuentran norte y oriente

A partir del 12 de diciembre y hasta el 6 de enero, el puerto de Alicante se transforma en un escenario de cuento. El Muelle Live vuelve a llenarse de luces, música y fantasía con Navalia, un pueblo navideño que solo aparece una vez al año, justo cuando la primera luz de la Estrella de Navidad se refleja sobre el Mediterráneo.

Navalia no es un decorado ni una postal: es un pequeño universo donde la tradición se mezcla con la imaginación y la tecnología. Es el único lugar donde coinciden el Norte y Oriente, el punto donde Papá Noel y los Reyes Magos comparten su magia. En este lugar extraordinario descansan de sus viajes, preparan las rutas y trabajan codo con codo con elfos, artesanos y astrónomos.

Los visitantes pueden recorrer su mundo: entrar en la acogedora Casa de Papá Noel, con aroma a galletas y el fuego chispeando en la chimenea, descubrir su trineo listo para surcar el cielo mediterráneo o adentrarse en el Campamento Real, un lugar que vibra con historias, estrellas y misterios que anuncian la gran noche del 5 de enero.

El viaje comienza en la Plaza de la Estrella, donde un gran árbol navideño marca la entrada al pueblo. Allí, las luces, las campanas y los primeros abrazos abren paso a una experiencia que contagia ilusión desde el primer instante. Entre risas y fotografías, los visitantes descubren poco a poco cada rincón de este mágico enclave.

En el corazón de Navalia se encuentra uno de sus tesoros más especiales: una pista de patinaje sostenible, una superficie sintética que recrea el hielo sin consumo de agua ni energía, demostrando que la magia también puede ser responsable con el planeta. Familias, parejas y amigos comparten ese espacio, rodeados de casitas iluminadas y música navideña que envuelve cada paso y cada caída.

La artesanía también tiene su sitio en el Barrio de los Oficios, donde los antiguos oficios cobran vida entre madera, cuero, papel o dulces. Aquí, las manos crean y los niños experimentan el placer de hacer algo propio, en un rincón que huele a tradición. Pero Navalia también mira al futuro: en el Barrio del Puerto Digital, la tecnología se convierte en vehículo de fantasía. A través de realidad virtual, los visitantes pueden subirse al trineo de Papá Noel, acompañar el viaje de los Reyes Magos o adentrarse en la fábrica secreta de los elfos.

Entre el Barrio del Norte y el de Oriente, la magia se divide en dos mundos complementarios: la calidez hogareña de la Casa de Papá Noel y la atmósfera mística del campamento de los Reyes Magos, entre cofres, antorchas y un cielo estrellado. Para los que necesiten una pausa, la Lonja del Sabor ofrece una parada deliciosa con propuestas gastronómicas para todos los gustos, manteniendo el espíritu festivo de cada rincón del puerto.

Navalia es un pueblo vivo y efímero. Cada año emerge entre luces y canciones, y al final de las fiestas se desvanece de nuevo entre la bruma del Mediterráneo, dejando la promesa de regresar el próximo invierno para quienes ya saben que su magia es real.

Pero la Navidad no es lo único que llenará de vida al Puerto de Alicante. El Muelle Live continuará con su programación musical y cultural durante todo el año, ofreciendo cada fin de semana nuevas experiencias frente al mar. Los sábados, los tardeos combinan conciertos, market y zona gastro desde la una del mediodía, mientras que los domingos se dedican a las familias con talleres, música en directo y actividades para todas las edades.

Conciertos inolvidables

The Waterboys abrirán la temporada el 6 de diciembre con su inconfundible mezcla de folk y rock; el 21 de diciembre será el turno de Tributo Las Guerreras K-Pop, un espectáculo visual que combina danza, videomapping y fantasía. 2025 continuará con grandes nombres: La Fúmiga ofrecerá su gira de despedida el 27 de marzo; Marta Santos llegará el 24 de abril con su voz íntima y cercana; y Nacho Cano presentará Malinche Sinfónico el 26 de abril, fusionando orquesta y rock en una experiencia única. Más adelante, el 29 de mayo será el turno de Miguel Ríos, leyenda viva del rock español, y el 17 de julio la esperada Gira OT 2025 pondrá al público en pie con los 16 concursantes de la nueva edición.

Ubicado en el emblemático Muelle 12 del Puerto de Alicante, El Muelle Live consolida su posición como epicentro cultural del litoral mediterráneo. Con conciertos, mercados, arte y gastronomía todo el año, este espacio se ha convertido en una ventana abierta a la música, la creatividad y la emoción, siempre con el mar como telón de fondo.

Toda la programación y la venta de entradas están disponibles en www.elmuellelive.com.