Los nuevos radares de Alicante cazan a 15.074 conductores en nueve meses por superar la velocidad

En sus primeros nueve meses operativos, los nuevos radares colocados en los accesos a la ciudad han detectado 15.074 excesos de velocidad, una cifra que el Ayuntamiento interpreta como el reflejo de un cambio de hábitos al volante.

La concejalía de Movilidad Urbana sostiene que la presencia de estos dispositivos ha logrado contener la circulación por debajo de los 50 km/h y reforzar la seguridad en vías especialmente sensibles. El descenso del ritmo de paso también se traduce en menos ruido y un aire más limpio.

La media diaria de infracciones, -55 registros-, queda muy lejos de los 134 que se contabilizaron durante el periodo de pruebas previo a su puesta en marcha.

El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha resaltado que "se mantiene la tendencia en la reducción de la velocidad de los vehículos en estos accesos a la ciudad respecto al periodo de prueba previo de 20 días a su entrada en funcionamiento, en el que se registraron 134,5 incumplimientos de media diaria, mientras que en estos nueve meses esta media se sitúa en 55,2".

Los radares que han detectado mayor número de infracciones en estos nueve mes de funcionamiento han sido los instalados a la altura de Vistahermosa en la avenida de Denia con 9.448 sanciones, seguidos de los de la avenida de Elche con 4.319; Caja de Ahorros, frente al Centro de Educación Especial Santo Ángel de la Guarda, con 656 sanciones y avenida de Villajoyosa 651.

Carlos de Juan ha explicado que "en una primera valoración de funcionamiento de los radares en estos nuevos meses se evidencia un mantenimiento generalizado en la reducción de la velocidad por debajo de los límites establecidos de 50 km/hora y, por tanto, una mejora de la seguridad vial, la reducción del riesgo de accidentes y la calidad del aire, además de bajar la contaminación sonora".

Nuevos dispositivos

El 17 de enero entraron en funcionamiento las cuatro zonas de radar instaladas para el control de la velocidad, limitada a 50 kilómetros hora en los principales accesos a la ciudad. Concretamente, los dispositivos son intercambiables y se destinan a los postes instalados en las avenidas de Denia (Vistahermosa), Elche (San Gabriel, Euipo y El Palmeral), Caja de Ahorros (CEE Santo Ángel de la Guarda) y Villajoyosa en la cantera.

El Ayuntamiento de Alicante adjudicó en septiembre de 2024 este contrato para el suministro de cuatro nuevos equipos cinemómetro multicarril de efecto doppler sobre cabina de poste para el control de velocidad de tráfico a la mercantil Smartpol Gestión S.L. por importe de 290.673,77 euros.

Además de los cuatro radares, el contrato también permitió la instalación de cinco nuevos postes para albergarlos -ya que los radares pueden ser intercambiados-, dos en las avenidas de Denia a la altura de Vistahermosa, otros dos en la avenida Caja de Ahorros (Calle Antulio/CEE Santo Ángel) y un quinto en la avenida de Villajoyosa en la cantera.

Alicante dispone además otros siete postes habilitados para albergar radares fijos: tres en la avenida de Elche, uno en la avenida de la Universidad, uno en la avenida de Denia (La Goteta), otro en la avenida de Villajoyosa y el último en la avenida de La Goleta en el Cabo de las Huertas, arteria de acceso a Playa San Juan.