Alicante se estrena en la feria europea Focus para atraer nuevos rodajes internacionales

Alicante Film Office da un paso decisivo en su estrategia de proyección internacional al estrenarse este año en Focus, la mayor feria europea dedicada a los rodajes, que reúne este lunes y martes en Londres a miles de profesionales del sector.

La oficina municipal, integrada en el Patronato de Turismo y Playas, se presenta en la capital británica arropada por Ciudad de la Luz y junto a las film offices de la Comunidad Valenciana.

Spain Film Commission reforzará su presencia para potenciar la visibilidad de las localizaciones alicantinas entre productoras y localizadores.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha señalado que "la asistencia a esta feria es muy importante porque es la manera de darnos a conocer en los circuitos europeos donde tenemos cerradas varias reuniones con productoras y con localizadores".

El "turismo de pantalla es uno de nuestros productos diferenciados y seguimos apostando por traer más rodajes a la ciudad en un sector cada vez más competitivo", ha añadido.

El encuentro internacional de la industria audiovisual se celebra en el Business Design Centre, con un récord de expositores y una programación centrada en coproducción, incentivos fiscales e innovación tecnológica.

Focus celebrará su décimo aniversario reuniendo a miles de profesionales de más de 100 países que trabajan en cine, televisión, publicidad y videojuegos, consolidándose como uno de los grandes puntos de encuentro del sector.

El “Show Floor” volverá a reunir a estudios, film commissions, localizaciones, servicios de producción, expertos en sostenibilidad y proveedores internacionales.

Este año contará con un récord de expositores, entre ellos nuevos participantes procedentes de Armenia, República Checa, India, Georgia, Jordania, Lituania, Macedonia del Norte, Malasia y Emiratos Árabes Unidos.

48 rodajes en 2024

Alicante consolida su papel como escenario en alza dentro de la industria audiovisual. En 2024 la ciudad registró 48 rodajes de formatos tan diversos como largometrajes, series, cortometrajes, documentales, programas de televisión, publicidad, videoclips y reportajes fotográficos, una cifra que mantiene el pulso del año anterior y confirma la estabilidad del sector.

En este periodo reciente, la ciudad ha servido de plató para producciones de gran proyección.

Entre los largometrajes destacan “El Cautivo”, de Alejandro Amenábar; la nueva entrega de 'Venom: El último baile'; 'The Covenant' (El pacto), dirigida por Guy Ritchie; así como títulos como 'La Mala Influencia' o 'Road to Bethlehem'.

También han elegido Alicante series como 'Mar afuera', 'Sud Est Babylon' o 'Sin huellas', además de videoclips firmados por artistas como Arkano y Mocedades.