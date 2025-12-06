Ya detienen a los falsos menas enviados por sus padres para lograr la nacionalidad: "Han cobrado las ayudas del Estado"

La loba que, según el mito, amamantó a Rómulo y Remo, los fundadores de Roma, da nombre a la nueva fase de la operación Suiza. Este dispositivo lanzado en Alicante hace dos años ha perseguido a los llamados falsos menas, familias con recursos de Marruecos y Argelia que abandonan a sus hijos para que luego estos soliciten reagrupación familiar. Si hasta ahora se han detenido a más de 70 padres, los adolescentes ya mayores de edad son los que pasan a enfrentarse a las penas de prisión.

En la comisaría provincial de la Policía Nacional el responsable de la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales explica cómo se pasa a esta nueva fase con la loba Luperca. La reciente detención de un adolescente de 19 años les sirve para señalar a los "falsos menas que están ocupando plazas que a otros niños efectivamente les hacen falta ocupar".

¿Por qué se detiene a los que fueron abandonados por sus familias? "Entró como falso mena y se está beneficiando de las ayudas financiadas por el Estado y la autonomía", apuntan sobre este joven identificado por las iniciales Z. E. K.. Y de ahí sale la metáfora de la loba romana.

Este punto, la financiación del Estado a los migrantes ha sido el foco de enfrentamiento entre diversos partidos. En este caso, como puntualizan, se tiene que abordar con otra perspectiva. Los detenidos, como han comprobado a lo largo de las más de setenta detenciones practicadas, no son migrantes sin recursos. De hecho, les ha llamado la atención por lo contrario, la ostentación de los mismos.

La Generalitat Valenciana cuantifica en 44,5 millones de euros la partida que dedica a la atención de los menores migrantes. La vicepresidenta Susana Camarero detalla que son "218 euros que destina el sistema valenciano por día y usuario". Por eso en esta operación se recalca la diferencia respecto a quienes entran huyendo de Estados fallidos o países en guerra frente a los que lo hacen desde Marruecos y Argelia.

Los adultos detenidos en la primera fase de la operación Suiza se enfrentan a los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal y el abandono del menor. La obligación del Estado es encontrarlos para que el menor vuelva a estar con sus progenitores. "Es complicado y hay que correr porque hay que localizarlos antes de que salgan de las fronteras", reconocen.

En uno de los casos, una familia entró a España por Francia y dejó a su hijo en Bilbao ante un centro de acogida. De ahí el padre bajó hasta Alicante donde fue detenido en el aeropuerto, cuando iba a coger un avión hacia uno de estos dos países del Magreb.

En el caso del padre del joven de 19 años ahora detenido, los familiares con que llegó a España están identificados. Pero mientras estén en su país de origen, poco se puede hacer. Aunque la Policía Nacional tramite este asunto para que se produzca el reagrupamiento familiar, las autoridades de Marruecos y Argelia no responden a estas peticiones, señalan.

"Si no vuelve a entrar, no hay una orden de extradición para este tipo de delitos", señalan sobre la protección que tienen estos familiares que los abandonan. E insisten en la idea, "no son personas sin recursos, son de nivel medio-alto". A pesar de la falta de cooperación de estos países, la requisitoria para su detención se lanza y si estos llegaran a entrar, saltaría la alarma.

El paso a los 18 años

Cuando el sistema español acoge a estos falsos mena, o niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados según la nueva terminología, se les concede una tarjeta de residencia. Una que viene con fecha límite, la mayoría de edad.

Esta es precisamente la que marca el cambio de fase de la operación. Los menores saben que no pueden permanecer más allá de la fecha en la que cumplen los 18 años, si permanecen en España son ellos los que tienen que afrontar su responsabilidad legal ya como adultos.

Y ahí es donde la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales recuerda que "la obtención de esa tarjeta de residencia por circunstancias excepcionales" ya fue "fraudulenta" porque "vino en calidad de turista y se hizo pasar como un mena o un menor extranjero no acompañado que estaba sin recursos".

Residir ilegalmente

Otro factor que empeora la situación de estos jóvenes es cómo se está gestionando su futuro. El detenido de 19 años estaba trabajando ya por cuenta ajena con contrato legal, "pero esa documentación es parte de un delito". El problema es que no había hecho los trámites correctos para poder permanecer aquí. Una situación que creen que se va a repetir conforme avance la operación Luperca.

"Tenemos más de setenta personas que ya son mayores de 18 años a los que no se les pudo entregar a sus padres", detallan. La detención, eso sí, no es automática. Los agentes tienen que comprobar que estos adolescentes "sigan utilizando esa tarjeta de residencia, los servicios sociales, las ayudas, pisos tutelados…".

Eso es lo que le ha pasado al joven de 19 años ahora arrestado, añaden al residir en una de estas viviendas públicas y con el ingreso de ayudas.

El camino legal

La situación sería otra, como resaltan, si al cumplir la mayoría de edad se vuelve a su país y desde allí se tramita la residencia en España. Esa opción, viable en el caso de estas familias que sí cuentan con recursos para gestión de visados, como prueba la entrada al país, no se está aplicando de momento.

Y, recuerdan, estas detenciones pasan a formar parte del historial delictivo de la persona. Una marca que complicaría el futuro de estos jóvenes ya que con antecedentes la tramitación de los permisos de residencia y de otro tipo se complica o se deniega.

Uno de los objetivos que se marca la Policía Nacional al divulgar estos casos es frenarlos para evitar este tipo de delitos y que las familias se lo piensen antes de cometer el abandono del menor con la intención de acelerar el trámite de obtención de los permisos de residencia.