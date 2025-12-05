Estos son los supermercados que abrirán en Alicante este sábado 6 de diciembre, Día de la Constitución

La sección de platos preparados de un Mercadona en Alicante.

A diferencia de otros festivos nacionales donde encontrar un súper abierto es una odisea, este sábado 6 de diciembre de 2025, Día de la Constitución, se considera festivo de apertura autorizada en toda la Comunitat Valenciana por el inicio de la campaña de Navidad.

Esto significa que la gran mayoría de cadenas, incluidas aquellas que suelen cerrar los festivos, levantarán la persiana con normalidad en la ciudad de Alicante.

A diferencia de otros años, los horarios muestran notables variaciones entre cadenas, desde grandes grupos comerciales con políticas de apertura amplias hasta supermercados que mantienen una estricta normativa de cierre en festivos.

Con este panorama de aperturas dispares, repasamos a continuación la situación de cada supermercado para que los consumidores puedan anticiparse y evitar contratiempos durante un puente que, pese a su carácter festivo, sigue siendo uno de los más intensos en términos de consumo.

Lo más destacado de este festivo es la excepción que harán las dos grandes cadenas valencianas, que habitualmente cierran en festivos.

Mercadona abrirá todas sus tiendas en Alicante en su horario habitual, de 09:00 a 21:30 horas. Es importante aprovechar este día, ya que la cadena cerrará el domingo 7 y el lunes 8 (Día de la Inmaculada).​

Consum también se suma a la apertura extraordinaria. Sus supermercados estarán operativos de 09:00 a 21:30 horas. Al igual que Mercadona, volverán a cerrar el lunes 8.​

Lidl y Aldi, ambas cadenas alemanas, abrirán sus tiendas este sábado. La mayoría mantendrá su horario estándar de 09:00 a 21:30/22:00 horas, aunque alguna tienda puntual podría ajustar ligeramente la apertura.​

Para grandes compras y centros comerciales, todos los grandes operadores funcionarán prácticamente con total normalidad.

Carrefour (Puerta de Alicante y Gran Vía) abrirán de 09:00 a 22:00 horas, Alcampo (Plaza Mar 2 y Vistahermosa) operarán en su horario continuo de 09:00 a 22:00 horas y El Corte Inglés / Supercor estarán abiertos, generalmente de 10:00/11:00 a 21:00/22:00 horas.​