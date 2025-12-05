Bronco choque en Alicante de PP con PSOE, Compromís y Podemos: "La oposición no se entera ni del NODO"

La crispación en la ciudad de Alicante se dispara este viernes por la negociación de los presupuestos para 2026. A la propuesta de récord del equipo de Gobierno del PP los tres partidos de izquierdas responden con la exigencia de su retirada y el anuncio de que solo presentarán enmiendas a la totalidad. La concejala de Hacienda Nayma Beldjilali responde con que "la oposición demuestra que no se entera ni del NODO".

El primer acto de este bronco choque llega con una rueda de prensa de PSOE, Compromís y EU-Podem en la que la portavoz socialista Ana Barceló califica las cuentas del PP como "un desastre y no se pueden arreglar". En ese discurso añade que "es patética la imagen de un alcalde que tiene que pedir permiso a Vox hasta para hacerse una foto".

Entre ambos exabruptos, habituales en los plenos municipales, la oposición de izquierdas critica que en la propuesta del PP no aparece "la posibilidad de incorporar fondos de los remanentes para ejecutar proyectos". Este apartado supone 155 millones de euros que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el Ministerio de Hacienda impiden desplegar.

Beldjilali explica que para las cuentas "el Ayuntamiento de Alicante solo dispondrá de 5.641.759,89 euros, correspondientes al superávit de la liquidación del año 2024, según el Real Decreto Ley 15/2025 del 2 de diciembre publicado el pasado miércoles, y no de los 155 millones de euros que de forma inexplicable e irresponsable la oposición anunció ayer".

Y ahí el discurso sube de tono porque considera "llamativo" que los tres partidos no vean que "es un decreto de su Gobierno" en referencia al de Pedro Sánchez. E irónicamente añade que "cómo podemos pedirles ahora que se enteren de otras cosas que son importantes en nuestra ciudad". A eso agrega que la petición que hacen es "un patinazo".

¿Qué dice el decreto? "Las Corporaciones Locales deberán destinar en primer lugar el superávit en contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior".

Es decir, si Alicante tiene 155 millones de remanentes y 5,5 de superávit, el dinero que se puede utilizar es este último. Por eso desde el Ayuntamiento se preguntan cuántos ayuntamientos tienen más superávit que remanentes, porque se da prioridad al de menor cuantía.

Un punto que aprovecha Beldjilali para volver a atacar a la oposición porque "han corrido a hacer tantas afirmaciones sin pies ni cabeza". Y ahí puntualiza "que de esos aproximadamente y eximios 5,6 millones de euros del superávit del 2024, una vez descontados los pagos a proveedores y amortización de deuda, entonces, lo poco que quede se podrá destinar a inversiones financieramente sostenibles".

El tono brusco termina con el tercero en discordia, la oposición de Vox. La portavoz Carmen Robledillo ataca a la oposición definiéndolos como "partidos extremistas que buscan la redistribución equitativa de la miseria y el caos para Alicante".

Robledillo termina con un factor clave que también se tiene en cuenta en el Partido Popular: "Gracias a los votos de los alicantinos a Vox, no pintan absolutamente nada en esta ciudad y no pueden implantar sus medidas sectarias". "A lo único que se dedican es a cobrar el sueldo que se subieron al principio del mandato y a conspirar, como hoy, contra Alicante", concluye.