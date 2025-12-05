Alicante contratará seguridad privada para que la Policía Local patrulle en la calle

El Ayuntamiento de Alicante anuncia que licitará un contrato de vigilancia privada en diferentes dependencias municipales. El objetivo es que así los 36 agentes de la Policía Local que tiene asignado a ello pasen a patrullar las calles de la ciudad.

Esta medida es una de las peticiones que había lanzado Vox, como detallaron a EL ESPAÑOL. A través de un comunicado adelantan que esta iniciativa se llevará a cabo por fases. Las dependencias afectadas son las concejalías de Seguridad, Cultura, Mercados y Servicios Sociales.

¿Dónde trabajarían los vigilantes privados? La lista abarca desde los depósitos de vehículos de Bacarot y Babel, el Castillo de Santa Bárbara, el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante hasta los cuatro mercados municipales (Central, Babel, Carolinas y Benalúa).

Entre ellos también estarán los Servicios de Atención Integral al Ciudadano (SAIC) de Gastón Castellón y la plaza de Séneca, además del arco de seguridad de acceso al edificio consistorial por la calle de Jorge Juan.

"Queremos seguir acercando la Policía Local a los alicantinos y reforzar la presencia de nuestros agentes para reforzar la seguridad ciudadana en la vía pública", explica el concejal del área, Julio Calero. Ahí recuerda que la contratación de vigilancia privada en dependencias municipales ya se ha llevado a cabo "con toda normalidad" en anteriores mandatos en el Ayuntamiento de Alicante.

"Y este futuro contrato nos ayudará a cumplir ese objetivo, en la misma línea que la nueva Oficina Móvil de Atención al Ciudadano que hemos puesto en marcha el mes pasado en los mercadillos, playas, calles, plazas y puntos de especial afluencia de personas en la ciudad", añade.

El portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, valora la medida "ante la deriva que, en materia de seguridad, está tomando la ciudad". Por eso recalca "que hay que tener el máximo de agentes en puestos operativos de calle y dejar, como en otros tantos ayuntamientos e instituciones, la vigilancia de las instalaciones públicas a la seguridad privada, ahorrando costes y aumentando la función preventiva y reactiva de nuestra Policía Local en la vía pública".

Calero ha recordado que la tramitación del nuevo contrato de seguridad privada y la puesta en marcha de la Oficina Móvil de Atención al Ciudadano coinciden con la incorporación a la Policía Local en noviembre de otros diez vehículos, en el marco del proceso de renovación de la flota del cuerpo de seguridad acordado con Vox.

En concreto, se han incorporado seis nuevos coches patrulla híbridos del modelo Ford Focus, tres todo terreno Ford Ranger tipo pick up y un vehículo eléctrico para prestar servicio en la Isla de Tabarca.