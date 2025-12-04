Grupo Magma: el pulso nocturno de Alicante que se reinventa para los gustos de cada generación

El ocio nocturno en Alicante atraviesa una transformación profunda, y el Grupo Magma se sitúa como protagonista de este cambio, construyendo un ecosistema que responde a la fragmentación de gustos y expectativas entre generaciones. La clave de su éxito es el entendimiento profundo de las tendencias sociales y la capacidad constante de adaptación de sus locales y servicios a una realidad urbana cambiante, donde cada franja de edad busca vivencias nocturnas marcadamente diferentes y personalizadas.​

Y es que la noche alicantina ya no es un espacio homogéneo. En la actualidad conviven varios modelos de ocio, con necesidades y hábitos muy claros según la edad que requieren de un análisis profundo para encontrar las "teclas" que permiten dar una oferta personalizada para cada generación.

Mario Puche, CEO del Grupo Magma, explica que su filosofía está basada en la calidad. "Empezamos con apenas 16 años organizando un festival. Cuando salíamos con nuestros amigos la gente de nuestra edad sufría una especie de ninguneo por parte de los locales. La costumbre era ofrecer garrafón, poca limpieza o la indiferencia cuando había cualquier percance. Nosotros decidimos cambiar eso, salir del círculo de la devaluación del producto de entonces. No por ser joven tienes que aguantar lo que te echen. Eres un cliente y hay que tratarte como tal. Por eso desde el primer momento trabajamos con primeras marcas, con botellín de cristal, con controles de seguridad y aforo, con la más avanzada tecnología y limpieza e higiene".

En esta "radiografía" elaborada por el grupo, y fundamentada en una década de experiencia en el sector como grupo líder de ocio en la ciudad, se descubre que los más jóvenes (18-24 años) entienden su presencia en la discoteca como un evento-sensación. Para ellos la pista es el centro emocional y lo que buscan es intensidad, originalidad e inmersión total. Para que su entrada valga la pena, exigen efectos especiales, música vibrante y ambientaciones cambiantes; están dispuestos a pagar por una entrada, pero optan por un consumo bajo en barra y esperan que la vivencia supere lo convencional.

"Siempre hemos huido de la devaluación del producto y el servicio que vivíamos en los locales de ocio como clientes. Nuestro objetivo no era llenar a cualquier precio, sino ofrecer un producto de valor porque eso es lo que demandaba la juventud", señala Puche.

En contraposición, el público adulto prioriza otras formas de socialización. Para ellos, la inversión está en la experiencia confortable, como el “tardeo” y los espacios abiertos. Prefieren consumir en barra, pero rara vez pagan por entrar y suelen terminar antes la velada. Para los treintañeros y más allá, la comodidad, la amplitud, el fácil acceso a zonas de conversación y la posibilidad de moverse entre ambientes distintos marcan la diferencia. Esta segmentación ha llevado a Magma a repensar sus conceptos y disponer de espacios especializados.​

El auge de la inmersión

La nueva generación de clientes ya no sale simplemente “a tomar algo”. Exigen una vivencia memorable cada noche: salas que recuerdan minifestivales, con juegos de luces LED, efectos in situ, ambientaciones temáticas y DJs capaces de sostener la emoción hasta el amanecer. La experiencia debe permitirles sentirse dentro de algo mayor y seguro: la presencia de equipos de seguridad profesionales garantiza esa atmósfera de confianza que en la actualidad tanto se demanda.

Coco Sundays, una de las fiestas temáticas para los más jóvenes. Grupo Magma

Con cinco locales de ocio abiertos en la ciudad (y en proceso de diversificación de actividad), el Grupo Magma ha hecho de la inmersividad su bandera, programando fiestas universitarias con temáticas rompedoras, maratones de música internacional y eventos exclusivos que rotan periódicamente. Así, cada segmento encuentra una oferta diseñada para su disfrute, ya sea a través de fiestas explosivas como “Teteos” y “Coco Sundays” para jóvenes, espacios de tardeo para adultos o conceptos nostálgicos para treintañeros, como las célebres “Cápsulas del tiempo”.

Se trata de una fiesta temática y marca registrada para eventos con música del reggaeton antiguo o primer reggaeton, música de ese estilo creada entre el 2004 y el 2014 aproximadamente y enfocada en un público joven que vivió en su juventud el nacimiento de este estilo musical.

Concretamente, en Magma han conseguido segmentar el público para que todo el mundo esté a gusto en su experiencia. No es lo mismo el "tardeo", de 40 años en adelante, que la fiesta para quienes inauguraron el local hace 10 años y que ahora cuentan con entre 27 a 31 años. Sin embargo, como reconoce Puche, se trata de una discoteca conocida y muy especializada, con el 65% de su actividad dirigida al público universitario. "Estamos muy interesados en que los padres de los chicos y chicas de entre 18 y 24 años que acuden a nuestra discoteca estén tranquilos porque es un ambiente seguro", añade Puche.

Además, la digitalización ha revolucionado la relación entre cliente y local. Para el público más joven, la experiencia comienza desde la pantalla: la compra digital de entradas, la gestión online de reservados, la interacción social para crear comunidad y la anticipación de eventos son ahora parte esencial de la diversión. Grupo Magma potencia esta conexión con sorteos y contenido viral en redes sociales, convirtiendo a su público en una auténtica comunidad digital.​

Este proceso, además de potenciar la personalización, refuerza el control y la seguridad: el registro digital de asistentes, las gestiones seguras mediante web y una organización logística optimizada son ejemplo del avance tecnológico implementado en todos los locales Magma. El acceso se vuelve ágil, los aforos más cómodos y toda la experiencia gana en calidad y tranquilidad. Y es que como estudiantes de Ingeniería Informática, los fundadores de Magma supieron subirse a los avances de su tiempo desde el primer momento.

El futuro del ocio pasa por Alicante

La mayor fortaleza del Grupo Magma reside en su capacidad para hablar el lenguaje de cada generación sin perder identidad de marca. Por eso, ha creado eventos y espacios que alternan desde fiestas indie y macro tardeo con ambiente distendido y colaboraciones musicales, hasta sesiones hiper-especializadas como KINK Social Club y Yokuba, referentes en techno internacional y afro house respectivamente.​

Magma está especializado en todo tipo de fiestas. Grupo Magma

Esta diversificación es fruto de una observación constante del público local, introduciendo formatos flexibles, abiertos a nuevas tendencias y capaces de integrar música, espectáculo, tecnología y confort en una sola experiencia. La fragmentación de la noche deja de ser un reto para convertirse en motor de creatividad y fidelización.

En este ecosistema de ocio nocturno Alicante se reafirma como escenario pionero, con Grupo Magma liderando la innovación en la vida nocturna, demostrando cómo la escucha activa y la adaptabilidad pueden llevar a la creación de espacios donde cada visitante siente que la experiencia ha sido diseñada para él.

Para ello, nada se deja al azar. Grupo Magma analiza los datos digitales y el análisis de comportamiento para la optimización de aforos y atención al cliente, ya que eso permite la gestión eficiente y personalizada en sus locales.

El futuro del ocio ya no es único ni uniforme: es plural, segmentado y personalizado. Grupo Magma ha entendido que, para conquistar la noche, hay que conocer a fondo a sus protagonistas y reinventarse con cada generación. La diversidad musical y cultural, las colaboraciones con las marcas y los formatos especializados enriquecen el ecosistema nocturno local más allá de la fiesta en general. De ahí el empeño del grupo alicantino por la profesionalización de sus equipos (DJs, técnicos de sonido y luz, vigilancia), apostando por la calidad y la seguridad como valores diferenciadores para todos los públicos.​