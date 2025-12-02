Alicante da un vuelco en la hostelería: de la amenaza del ZAS a más meses para los veladores

La avenida Constitución repleta de gente en el día del récord de la coca de mollitas. M. H.

El panorama de la hostelería en la ciudad de Alicante se ha transformado completamente en 48 horas. De la suspensión por el juzgado de la zona acústicamente saturada para el centro anunciada este lunes se pasa el martes a la ampliación de los permisos para instalar veladores durante más meses.

El anuncio oficial se ha hecho con la modificación de la Ordenanza de Ocupación Temporal de la Vía Pública. Esta vez el equipo de Gobierno popular la ha pactado con Vox, a diferencia de la anterior con Compromís, como ha recordado el partido en la oposición.

Este acuerdo entre PP y Vox allana el camino a las cuentas de 2026, para las que la formación liderada por Carmen Robledillo había pedido este punto entre una veintena de demandas. Ahora, los hosteleros podrán contar con el permiso de veladores más tiempo, del 1 de mayo al 1 de noviembre.

La concejala de Ocupación de Vía Pública, Cristina Cutanda, ha explicado el cambio argumentando que se "mantiene el principio esencial de conciliar el derecho al descanso con la legítima actividad empresarial de los sectores de la hostelería y comercio y como quiera que siempre prevalece el derecho al descanso esta norma no modifica el horario consensuado con los vecinos".

"Una vez más intentamos hacer compatible la actividad empresarial con el derecho a la tranquilidad y a la pacífica convivencia sin perder de vista la creciente demanda que trae consigo la desestacionalización del sector turístico en la hostelería", ha añadido Cutanda.

Y desde Vox es el concejal Juan Utrera quien celebra el acuerdo que define como "una de las medidas de Vox más necesarias para Alicante". En su exposición destaca en particular que ahora sean ellos quienes marquen esta tendencia frente a los de Rafa Mas de Compromís porque "era indispensable la corrección".

Utrera señala los "puntos esenciales" que querían cambiar: "La ampliación de la temporada del horario de verano para la hostelería, el desarrollo de actividades económicas en el Casco Antiguo y el apoyo a los mercadillos municipales". Todo esto, "eran líneas rojas para nosotros y ahora, por fin, se van a implementar".

¿Cómo queda? La temporada alta de instalación de terrazas de veladores en la vía pública pasa a ser del 1 de mayo al 1 de noviembre para la temporada de verano y del 2 de noviembre al 30 de abril para el invierno.

Lo que no cambia, como apunta Cutanda, son los horarios. Así que el desmontaje de las terrazas seguirá siendo a las 24 horas en temporada baja y a la 1 de domingo a jueves y 1:30 las noches de viernes y sábados en temporada alta.

El Ayuntamiento destaca que se establece el aviso previo con tres días de antelación cuando el velador se vea afectado por actividades en la vía pública y se permite ampliar las terrazas por circunstancias de carácter excepcional, sin dificultar la entrada a viviendas y comercios, aunque estas no se han definido.