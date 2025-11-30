Kipkirui Langat y Ayehu Tesfahun se han proclamado vencedores de la primera Maratón Elche-Alicante

La primera edición de la Maratón Internacional Elche-Alicante ha reunido este domingo a 3.500 corredores en una jornada que ha combinado deporte, público y turismo.

La prueba, que ha conectado el Palacio de Altamira en Elche con el Muelle 12 del Puerto de Alicante, ha destacado por su carácter internacional y su elevada participación: 4.300 dorsales vendidos, un 15% de mujeres y competidores de medio centenar de países, consolidándola como la séptima maratón de España por inscritos.

El keniano Kipkirui Langat se ha impuesto en la categoría masculina con un tiempo de 2 horas, 12 minutos y 54 segundos, seguido por el eritreo Hiskel Tewekde (2:13:39) y el ugandés Keneth Kiprop (2:13:58).

En la categoría femenina, la etíope Ayehu Tesfahun ha cruzado la meta en 2 horas, 35 minutos y 3 segundos, escoltada por la española Mercedes Velasco (2:51:53) y la francesa Magalie Veron (2:53:09).

Miles de espectadores han animado a los atletas a lo largo de los 42 kilómetros, desde los primeros 11 urbanos por Elche hasta los tramos interurbanos y la llegada por el casco de Alicante.

"La primera Maratón Internacional Elche-Alicante ha sido un rotundo éxito de público, organización y participación", ha destacado el alcalde de Alicante, Luis Barcala, desde la línea de meta.

"En su primera edición ya se ha convertido en la séptima de España en participación, con unos 4.300 dorsales inscritos; el público se ha volcado con los corredores y la ocupación hotelera en la ciudad ha superado este fin de semana el 85%. Son datos que confirman el gran acierto de la prueba y que avalan su continuidad para los próximos años".

La prueba ha contado con un recorrido homologado por la Federación Española de Atletismo, ocho puntos de avituallamiento, animación en diversos tramos y 420 voluntarios distribuidos a lo largo del trayecto.

Organizada por el Club Atlético Montemar y los ayuntamientos de Alicante y Elche, ha sido la única maratón en España que ha arrancado en una localidad y ha concluido en otra, acercándola al formato internacional de Boston.

Barcala ha subrayado además la importancia de la prueba para la proyección internacional y turística de ambas ciudades: "El gran éxito de público, organización y participación ha reforzado la proyección internacional de Alicante y Elche. Y nos ha ayudado a seguir avanzando en la desestacionalización turística y en la apuesta por el turismo deportivo como otro segmento de atracción y captación de visitantes", ha afirmado.