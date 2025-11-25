Estas son las más de 20 actividades oficiales de la Navidad en Alicante

Alicante ya tiene listo su programa oficial de Navidad 2025-26, un calendario repleto de más de 20 actividades para todos los públicos que llenará la ciudad de luces, música, deporte y tradiciones hasta la llegada de los Reyes Magos.

Tras el encendido del alumbrado navideño del pasado 21 de noviembre y la inauguración del Belén Monumental, las actividades no pararán de sucederse a lo largo y ancho de la ciudad.

A partir del 26 de noviembre, la ciudad irá sumando espacios temáticos: el Belén Social de la Montañeta, el Belén del Ayuntamiento en el Zaguán (27 de noviembre) y la Feria de Navidad de Rabasa, que abrirá del 28 de noviembre al 18 de enero.

La Navidad infantil también tendrá su protagonismo. La Casita de San Nicolás, ubicada en la plaza Séneca, abrirá del 29 de noviembre al 24 de diciembre. En la misma plaza, del 30 de noviembre al 7 de enero, las familias podrán disfrutar de una Feria Infantil con actividades pensadas para los más pequeños.

Diciembre llegará cargado de tradición y música. El 4 de diciembre se presentará el Belén de la Junta Mayor, acompañado de un Concierto de Navidad en la Concatedral de San Nicolás.

Dos días después, el 6 de diciembre, las calles del centro acogerán la Procesión de San Nicolás y la Entrada de Moros y Cristianos, uno de los eventos más multitudinarios.

El 13 de diciembre se celebrará la Papanoelada Solidaria, una recogida de juguetes para familias vulnerables. Y del 13 al 14 de diciembre, la avenida de la Constitución sonará con el clásico Certamen de Villancicos.

El deporte también tendrá su hueco con la jornada Navi Fitness del 14 de diciembre en la Concha de La Explanada, mientras que el 22 de diciembre será el turno de la Travesía de Navidad en la playa del Postiguet. Ya el 26 de diciembre, la ciudad correrá la San Silvestre Solidaria.

Entre el 18 y el 21 de diciembre, la plaza de la Montañeta acogerá las tradicionales Fogueres en Nadal.

El fin de año tendrá doble celebración: el 31 de diciembre por la mañana con el Cotillón Infantil en la Rambla, y por la noche con la Fiesta de Fin de Año en el mismo enclave.

Los días grandes para los más pequeños llegarán después de Navidad. Del 26 de diciembre al 4 de enero, la plaza Gabriel Miró se convertirá en base del Campamento de Cartera Reales, donde los niños podrán entregar sus cartas. Y la Cabalgata de Cartera Reales recorrerá las calles el 4 de enero.

Finalmente, el 5 de enero, los Reyes Magos llegarán al Puerto a las 17:00 horas y la gran Cabalgata empezará a las 19:00, cerrando oficialmente la Navidad en Alicante.