El pequeño comercio quiere entrar en la gestión del turismo en Alicante: "Deberíamos de estar"

El pequeño comercio de la ciudad quiere entrar en uno de los órganos decisivos en la estrategia del turismo, el Patronato Alicante City & Beach. Y esta semana, según avanza Vox, dará el salto después de una ausencia superior a una década.

Vicente Armengol, presidente de Cor d'Alacant, subraya la importancia de este sector dentro del tejido de la ciudad. "Somos el segundo sector económico, según los últimos datos que ha presentado el Ayuntamiento de Alicante," explica.

El patronato es el órgano municipal en el que se marcan las líneas de trabajo del sector y donde están representados el propio consistorio con agentes sociales. La vuelta del comercio era una reivindicación que se topaba con quién debía ser el representante cuando la atomización del asociacionismo es palpable.

En 1999, cuando Sonia Castedo era la concejala de Turismo y se creó esta entidad, el comercio sí formaba parte de ella. José María Albert Llinares era el entonces presidente de la Asociación de Comerciantes y Afines Corazón de Alicante que representaba el pulso de la calle.

Sin embargo, esta participación se perdió. Según Armengol, la salida del sector se produjo alrededor del 2010. Esto significa que han pasado "15 años prácticamente" sin representación oficial, un periodo de ausencia superior al tiempo que estuvieron integrados.

Armengol enfatiza la frustración de este vacío: "Lo que queremos es que el turismo, o sea, el patronato, de una vez se abra a integrar dentro al comercio".

La información es poder

¿Qué significa volver a formar parte? El presidente de la asociación razona que esta exclusión tiene consecuencias directas. No estar implica "el no saber". Y ahí recalca que el sector necesita esa información de primera mano sobre lo que se va a hacer en lo turístico, al igual que la obtienen de la Concejalía de Comercio.

"La primera idea es tener esa información como puede tener el resto de sectores que están ahora mismo en el Patronato también para actuar en consonancia con ellos," afirma Armengol.

Además de conocer la gestión, asegura que el comercio desea aportar. Aunque no siempre han pedido poder votar, sí quieren "saber y poder aportar siempre de manera proactiva".

En esa reivindicación, otros comerciantes locales asociados apoyan esa necesidad de representación. Pepe Presencia, propietario de Novo Foto y situado en una calle con alto tráfico de visitantes como es la de Cándida Jimeno, señala que si bien el turista "no especialmente me consume", su presencia dinamiza la ciudad.

"Si el turista consume las terrazas, hay vida y el ciudadano de la ciudad también viene a ese núcleo de movimiento," razona Presencia. Incluso ha adaptado su escaparate, promoviendo "otro tipo de productos fotográficos para el turista también".

Para Presencia, es natural que el sector debería estar representado: "Es obvio que deberíamos estar, es el que mueve la economía de las calles de la ciudad".

Pared con pared está Asun Córcoles, dueña de la floristería La Orquídea, tiene una relación diferente con el turismo masivo, ya que sus flores y macetas atraen más al turista que quiere entrar que llevárselas en su maleta.

A pesar de esto, Córcoles defiende la integración del pequeño comercio en los órganos de gestión turística. Y así considera que el sector debería estar allí porque "los comerciantes son imaginación al poder" y aportan otros puntos de vista e ideas.