Alicante vive la noche de los mayores en la plaza del Ayuntamiento: 760 asistentes, música en directo y cena

Más de 750 usuarios de los centros municipales de mayores tomaron la plaza del Ayuntamiento de Alicante la tarde noche de ayer sábado para disfrutar de una jornada festiva de convivencia con música en directo, comida y bebida.

Desde las 18.00 hasta las 21.30 horas, los asistentes pudieron disfrutar de dos actuaciones musicales, una de copla y otra de canciones de los años 50, 60 y 70 en un evento organizado por la Concejalía de Mayores.

"Es fantástico poder compartir con nuestros mayores esta jornada festiva, en la que participan todos los centros municipales y que es una magnífica ocasión para salir de casa, pasarlo bien y relacionarse", ha destacado la concejala de Mayores, Begoña León.

"Los mayores nos están dando una auténtica lección, una vez más, con su energía, sus ganas de hacer cosas, disfrutar y pasarlo bien", ha añadido la edil.

La jornada comenzó a las 18.00 horas con el reparto de comida y bebida entre los asistentes y ha continuado con dos actuaciones musicales elegidas por los propios mayores: una coplera y un grupo de versiones de los años 50, 60 y 70, que han puesto a bailar a los 760 mayores participantes en la jornada.

"En el equipo de gobierno estamos comprometidos con el bienestar y la calidad de vida de los mayores", señaló León.

Este año, el Ayuntamiento ha duplicado la inversión en talleres, que están a punto de adjudicarse y entrar en funcionamiento.

Además, se ha puesto en marcha la jefatura de servicio de Mayores, para agilizar y optimizar las gestiones y trámites, y han visto la luz varias iniciativas para prevenir la soledad no deseada, a la que se sumará un servicio multidisciplinar.

Ejemplo con los mayores

El pasado mes de abril, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destacó a la ciudad de Alicante como un ejemplo a seguir en su informe "Ciudades para todas las edades", centrado en cómo mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

En el documento, se advierte que las ciudades que no adapten sus estructuras a las necesidades de los distintos grupos de edad enfrentarán "importantes costes económicos y sociales".

El informe recopila diversas iniciativas a nivel global para afrontar los retos demográficos desde la planificación urbana, con especial atención al acceso a la vivienda.

Entre ellas, se menciona el edificio municipal de viviendas intergeneracionales de la Plaza de América en Alicante, donde jóvenes y mayores conviven en un entorno comunitario con alquileres asequibles.