PP y PSOE juegan a los encuentros en la cuenta atrás del presupuesto de Alicante: "Nuestras puertas están abiertas"

La ciudad de Alicante tiene que tener sus cuentas listas para 2026 y los partidos apuran para ver cómo presentan su trabajo. Este jueves PP y PSOE cruzan comunicados para destacar la voluntad por gestionar los presupuestos municipales. Y como recuerda el equipo de Gobierno, "nuestras puertas están abiertas".

Así lo destacaba este martes la portavoz del equipo popular, Cristina Cutanda, al remarcar que están abiertos "a escuchar a todos los partidos que tengan algo que decir". Unas declaraciones tras la junta de Gobierno en las que aseguraba que las cuentas municipales de 2026 se aprobarán antes de que acabe el año.

Con eso sobre la mesa, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, remarca este jueves a través de un comunicado que "si la voluntad real del equipo de Gobierno es abrir un proceso de diálogo, como ha dicho su portavoz, estamos dispuestos a aportar propuestas concretas para ejecutar inversiones y potenciar servicios que mejoren la vida".

Una propuesta que desde el PP aceptan con cierta ironía. Y así lo plasma la concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, al contestar a Barceló diciendo que traslade "si las tiene, las propuestas del PSOE para los Presupuestos Municipales de 2026 y cuantas pueda tener".

Beldjilali destaca que esas puertas abiertas lo están "para escuchar propuestas que sumen y sean positivas para Alicante que plantee cualquier grupo municipal".

"Cuando la portavoz socialista tenga sus propuestas para incorporar al presupuesto le solicito que me las haga llegar, para que podamos estudiarlas y posteriormente tratarlo con ella", añade la responsable de Hacienda.

El tiempo vuela, como recuerdan desde la formación socialista ya que solo quedan seis semanas para que termine el año. Por eso Barceló pide en su comunicado una reunión con el alcalde, Luis Barcala, para trasladar sus ideas, recordando que son el grupo mayoritario de la oposición.

Y estas semanas las está aprovechando el equipo de Gobierno, como también resaltan. Así anuncian también el quinto expediente de modificación de créditos del Presupuesto de 2025 por 5.041.720 euros.

En él incluyen proyectos como la peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento, la reforma de los cines Aba6 y diversas mejoras en infraestructuras y para la cultura local. Este viernes los examinarán en la Comisión de Hacienda y se someterá a votación el próximo miércoles en un Pleno extraordinario.

Barceló concluye señalando que "para que dicho encuentro sea realmente constructivo, se ha solicitado que el equipo de Gobierno nos traslade en la misma reunión las líneas generales del presupuesto de 2026 y una evaluación del impacto del plan de ajuste aprobado para los ejercicios 2025-2026".