La pesadilla de Eva María, la mujer torturada en Alicante: "Me quemaron con un soplete y violaron una semana"

Eva María se recupera lentamente de sus heridas en el Hospital Doctor Balmis de Alicante tras la pesadilla que vivió en un narcopiso del barrio de Juan XXIII, donde fue quemada, golpeada y violada durante una semana.

La Policía Nacional la rescató el pasado viernes al borde del colapso, cuando se encontraba convulsionando y con 41 grados de fiebre.

La propia víctima ha relatado su cautiverio en el programa de Cuatro En boca de todos, donde explicó cuál era la intención de sus agresores.

"Como ya no podían hacerme nada, habían llamado a un coche para sacarme por la ventana de atrás —porque era una planta baja— y tirarme en un descampado. Ahí me hubieran encontrado si no hubiera sido por la chica que apareció", recordó desde la cama del hospital.

Eva María se refiere a la mujer que dio la voz de alarma al descubrirla malherida y que llamó a la Policía, permitiendo así que los agentes irrumpieran en el narcopiso y detuvieran a los presuntos agresores.

"Llegué allí por mediación de una conocida que me llevó. Me dijo que había unos amigos de San Juan que querían conocerme. Estaba en el baño, había dado unas caladas a un porro de marihuana que me ofrecieron y me sentía mareada. Cuando salí del baño, uno de ellos me dio un puñetazo que me destrozó el ojo", explicó.

Después, la ataron con bridas y la "quemaron y violaron" durante toda la semana.

Según relató en directo, le cortaron el pelo con un cuchillo, se lo introdujeron en la boca y le taparon la boca con cinta americana para impedirle gritar.

"Quería morirme desde el principio", confesó Eva María, quien aseguró que la amenazaron con matar a su madre y a su hijo si gritaba o "intentaba alguna tontería" para escapar.

"No sé cómo pueden hacerte eso sin conocerte", lamentó la víctima, que deberá someterse a una cirugía reconstructiva por las graves quemaduras que sufrió en el pecho y el abdomen.

La madre de Eva María, Mariana, ha cargado contra la conocida que la llevó hasta el narcopiso y ha asegurado que ahora "está escondida". Según su testimonio, esta mujer se dedicaba a captar y llevar a otras mujeres a los presuntos agresores, que serían de origen argelino.