Rescatan a una mujer secuestrada, violada y quemada durante una semana en un narcopiso de Alicante

Uno de los bloques de viviendas que se encuentra en el barrio de Juan XXIII en Alicante. Idealista

Una mujer ha sido rescatada por la Policía Nacional de un narcopiso del barrio alicantino de Juan XXIII tras ser secuestrada, agredida sexualmente y sufrir quemaduras. Los tres hombres implicados ya han ingresado en prisión.

Como han confirmado a este diario fuentes policiales y adelantó el periódico Información, los sospechosos han entrado en prisión por orden judicial, siendo uno de ellos el principal autor del secuestro con la ayuda de dos cómplices.

Según relató la víctima a los agentes, no conocía al hombre que la raptó y violó en repetidas ocasiones desde el 1 de noviembre, hasta que la Policía Nacional acudió al piso gracias a una denuncia de una tercera persona y rescató a la malherida mujer el pasado viernes.

Así, una mujer que acudió al narcopiso habría alertado a la Policía Nacional al ver cómo la víctima le pedía ayuda desesperadamente.

La mujer tuvo que recibir asistencia médica una vez rescatada debido a las heridas y a la mala condición en la que se encontraba tras una semana de cautiverio.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.