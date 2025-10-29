El enfrentamiento entre Ayuntamiento de Alicante y Cámara lleva a la salida de los servicios municipales del Palas

El concejal Carlos de Juan y el alcalde Luis Barcala examinando la documentación para el cambio.

El Palas se convierte en la primera línea del enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Alicante y la Cámara de Comercio. Esta última reclama volver a la que fue su sede y que había alquilado al consistorio, lo que obliga a trasladar todo el personal y los servicios municipales de cuatro concejalías.

Este mediodía el alcalde Luis Barcala y el concejal de Vivienda y Juventud, Carlos de Juan, se han reunido para estudiar las alternativas de esta gran operación de logística.

¿Qué es lo que piensan mover? En estos momentos lo que está sobre la mesa es trasladar el Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía (SAIC) y de las concejalías de Turismo, Recursos Humanos y Comercio y Hostelería al nuevo Centro 14 de la calle de Labradores.

La ventaja de este movimiento es que el largo proceso de construcción ha terminado y las obras están a punto de ser recepcionadas por el Ayuntamiento. Otra opción que se baraja es aprovechar determinadas dependencias de la Casa de la Festa, en la Rambla, donde ya hay instaladas concejalías.

El alcalde destaca a través de un comunicado las ventajas que aporta este inesperado proceso "que tiene como principales objetivos dotar al personal del Ayuntamiento de espacios dignos para hacer bien su trabajo, prestar servicio a todos los ciudadanos y ofrecer una atención más especializada".

Y una de las principales ventajas que señala es el ahorro del alquiler que se ha estado pagando a la Cámara de Comercio desde hace más de una década. Actualmente, paga 616.000 euros por ocupar el Palas.

Mejorando la atención

Barcala recalca que "estamos convencidos de que las condiciones de trabajo y la prestación del servicio mantendrán sus actuales elevados estándares de eficacia y calidad en sus futuras ubicaciones".

En cuanto a la atención ciudadana, "seguiremos mejorándola con la próxima apertura de un nuevo SAIC en el Centro Comunitario Felicidad Sánchez de Babel-La Florida", ha añadido el alcalde.

El enfrentamiento entre ambas partes ya se había mostrado públicamente a finales de mayo. Entonces Barcala confirmaba que el Ayuntamiento tenía las alegaciones de la Cámara de Comercio sobre las obras de acondicionamiento que lleva a cabo la institución en el edificio de Panoramis.

"Una vez recibidas las alegaciones de la Cámara a la comunicación remitida por el Ayuntamiento, corresponde a los técnicos de Urbanismo, y solo a ellos, resolver este expediente urbanístico", explicaba en ese momento el alcalde.

"Ahora es el momento de dejar trabajar a esos técnicos sin la más mínima interferencia política o de cualquier otra índole para que la decisión que adopten se ajuste a la normativa legal, como no puede ser de otro modo", subrayaba.

Barcala insistía en que su equipo de Gobierno ha actuado de la misma forma en otros casos relacionados con el urbanismo, "con un respeto absoluto al criterio de los técnicos y a la legalidad, que es como vamos a seguir actuando siempre".