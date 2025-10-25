Alicante ultima la modernización de su frente litoral norte: 25 millones de euros para un cambio radical

Alicante presentó el viernes la finalización de las obras de la avenida Niza, el eje principal de la Playa de San Juan. Con ello se da un paso más en la transformación del frente litoral norte de Alicante con una combinación de actuaciones urbanísticas, medioambientales y turísticas que redefinirán por completo su paisaje. Cuatro proyectos —la Vía Verde de la Cantera, la regeneración de la Playa de la Almadraba, la restauración de la Serra Grossa y la finalización del paseo de la Avenida de Niza— pretenden conformar un corredor costero moderno, verde y accesible que unirá la Serra Grossa con la playa de San Juan.​

El pasado mes de junio la Generalitat Valenciana anunció la apertura al público de la nueva Vía Verde de la Cantera, donde invirtió 1,9 millones de euros. Se trata de un recorrido de 1,2 kilómetros (más 250 metros de ciclocalle), que aprovecha el antiguo trazado ferroviario del “trenet” entre Sangueta e Isleta. Se han restaurado túneles históricos como el del Promontorio y el Mirador, incorporando tres miradores con vistas a la bahía y áreas de descanso.​

El objetivo es que constituya la primera fase visible del corredor peatonal que unirá el casco urbano con el litoral norte, integrándose en la red de paseos marítimos y promoviendo la movilidad sostenible entre los barrios costeros.​ Para ello se destinaron 15 meses, actuando sobre Túnel del Promontorio (rehabilitación de sillerías y reparación de patologías en hastiales y bóveda), el Túnel Mirador y la explanada contigua.

Además, en el Túnel de Rocafel se rehabilitó la sillería de las embocaduras, y en el falso Túnel de la Finca Adoc (de 320 metros) se actuó en su interior, permeabilizándolo, abriendo huecos de ventilación y accesos transversales al itinerario que permiten la entrada de luz natural, así como la ventilación y la conexión con el entramado urbano.

Paralelamente, y sobre esta vía verde, el pasado julio, el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana, junto al Grupo Cívica, firmaron el protocolo para la mejora ecológica y paisajística de la Serra Grossa, un espacio de 70 hectáreas que se convertirá en un gran parque natural urbano.​ El proyecto incluye la renovación de caminos, señalización, replantación con especies autóctonas, instalación de miradores panorámicos y transporte de agua regenerada hasta la cima para riegos de emergencia o actuaciones contra incendios.​

Un proyecto que el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, definió como "muy cuidado y respetuoso, que busca la regeneración de la vegetación existente, su puesta en valor, y la protección del territorio, facilitando la conservación de la biodiversidad y el avistamiento de aves”.

Ya en terreno municipal y al lado del mar, el Ayuntamiento de Alicante prevé concluir a finales de 2025 las obras del gran parque de la Playa de la Almadraba, adjudicadas por 5,1 millones de euros a la empresa Mediterráneo de Obras y Asfaltos.​ La actuación transformará el entorno en un espacio de 25.000 metros cuadrados con sendas peatonales, zonas ajardinadas y módulos de servicio de playas. Además, destaca la puesta en valor del yacimiento arqueológico existente y la conexión con la Vía Verde mediante el corredor litoral renovado.

Las obras contemplan la renaturalización de la zona, la creación de sendas peatonales, un quiosco y un nuevo edificio municipal, entre otras intervenciones, con financiación del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con fondos europeos Next Generation. Son diversas actuaciones para mejorar las características de movilidad, accesibilidad y seguridad, así como la puesta en valor del patrimonio cultural donde se encuentra el yacimiento de La Almadraba-Camping Bahía, que se podrá recorrer con los elementos existentes identificados y explicados.

Todavía no han finalizado las obras de este gran parque en el que se va a construir un aljibe de 786 m3 con la función de retención de las lluvias y su posterior vertido a la red, así como un canal abierto que permita minimizar los arrastres a la playa y un canal filtrante. Las obras de regeneración de la playa y su entorno están en marcha y se ha descubierto un nuevo yacimiento arqueológico en la zona, que también hay que proteger también.

Presentación del nuevo paseo de la avenida de Niza, este viernes. Ayuntamiento de Alicante

El último de los grandes proyectos, la remodelación del paseo de la Avenida de Niza, que ya es una realidad tras varios meses de retraso. Con un presupuesto de 4,5 millones de euros, esta obra completa la rehabilitación del paseo marítimo de la playa de San Juan, desde la calle Irlanda hasta el término de El Campello.​ La reforma ha mejorado la pavimentación, mobiliario y accesibilidad, incorporando zonas deportivas y un futuro módulo de aseos y descanso de 1,5 millones adicionales previstos por Turismo.​

Este paseo constituye el cierre del eje costero norte que el consistorio conecta con la Vía Verde y el nuevo parque de La Almadraba para crear “una fachada litoral moderna, amable y sostenible”, según el propio Ayuntamiento.​

En conjunto, estas iniciativas suponen más de 25 millones de euros de inversión pública del Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana, cofinanciadas en parte con fondos europeos. Con ellas, Alicante redefine su franja norte —desde la Serra Grossa hasta la playa de San Juan— como un corredor verde y peatonal, integrando naturaleza, patrimonio y espacios de ocio bajo un mismo modelo de ciudad litoral mediterránea.

No obstante, estas no son las únicas actuaciones previstas en la zona. En el interior, se proyecta también a futuro la Ciudad Deportiva del Hércules en terrenos de La Albufereta y la creación de otro complejo deportivo en la avenida de las Naciones, entre el Arena y los parques de Sergio Melgares y La Marjal.