El paseo marítimo de la avenida de Niza.

El paseo marítimo de la avenida de Niza.

Alicante ciudad

Así es el nuevo paseo marítimo de la avenida de Niza con 130 palmeras más, carril bici y acceso directo a la playa

El proyecto, en el que se han invertido 3,9 millones, ha eliminado barreras y ha habilitado zonas verdes y de sombra, plataformas de madera de acceso y 73 columnas de iluminación led.

Más información: Alicante deniega la licencia de obra para los macrodepósitos por no tener la autorización del Puerto y no ajustarse a la concesión

Alicante
Publicada

La conclusión de las obras de reurbanización de la avenida de Niza ha permitido a los alicantinos disfrutar de un paseo marítimo más sostenible, accesible y con mayor presencia de zonas verdes.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, destacó este viernes durante la visita al nuevo paseo, junto a residentes y miembros de la corporación municipal, que la intervención ha logrado un espacio peatonal “completamente renovado y unificado hasta el límite con el municipio de El Campello”.

El proyecto ha incluido la plantación de 130 palmeras y nuevas áreas ajardinadas, además de zonas de sombra con pérgolas.

El vicealcalde, Manuel Villar.

Se ha reforzado la accesibilidad mediante la supresión de barreras arquitectónicas y la instalación de pasarelas de madera que conectan directamente con la playa.

También se prolongó el carril bici hasta El Campello y se renovó todo el alumbrado con 73 columnas LED de bajo consumo.

“La inversión cercana a los cuatro millones de euros nos ha permitido culminar la remodelación de la avenida de Niza y aportar a este paseo marítimo el valor que merece como orgullo de la ciudad”, subrayó Barcala.

Imagen unitaria

La reurbanización de este último tramo completa la estrategia municipal de dotar a la Playa de San Juan de un frente litoral unificado y de calidad.

Con una superficie de casi un kilómetro (14.900 m²), la actuación abarca desde la calle Irlanda hasta el límite con El Campello, dando continuidad a las fases anteriores (tramo avenida Bruselas–calle Irlanda).

El objetivo principal ha sido cohesionar el paseo, mejorar la comodidad de los peatones y ofrecer un entorno moderno con nuevas zonas de estancia, vegetación y mejor conexión con la playa.

Accesibilidad

El paseo, cuya anchura varía entre cinco y treinta metros, se ha diseñado en una única rasante que facilita la movilidad peatonal y la evacuación de agua hacia la arena.

Esta solución permite una transición natural entre el paseo, los locales hosteleros y la playa, cumpliendo los criterios de accesibilidad universal.

Las pasarelas de madera actúan como enlace y punto de descanso, incorporando sombra mediante palmeras y mobiliario urbano renovado.

El nuevo pretil, concebido como un elemento visual distintivo, marca el límite entre la ciudad y el mar con un acabado estético y funcional.

Como detalle simbólico, el pavimento del paseo recoge la huella histórica del límite entre Alicante y El Campello, un trazado que sigue la antigua acequia del ‘Braçal de la Passió’. Dos hitos verticales y una marca topográfica integrada en el suelo recuerdan ese punto de separación entre ambos municipios.