Así es el nuevo paseo marítimo de la avenida de Niza con 130 palmeras más, carril bici y acceso directo a la playa

El paseo marítimo de la avenida de Niza.

La conclusión de las obras de reurbanización de la avenida de Niza ha permitido a los alicantinos disfrutar de un paseo marítimo más sostenible, accesible y con mayor presencia de zonas verdes.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, destacó este viernes durante la visita al nuevo paseo, junto a residentes y miembros de la corporación municipal, que la intervención ha logrado un espacio peatonal “completamente renovado y unificado hasta el límite con el municipio de El Campello”.

El proyecto ha incluido la plantación de 130 palmeras y nuevas áreas ajardinadas, además de zonas de sombra con pérgolas.

Se ha reforzado la accesibilidad mediante la supresión de barreras arquitectónicas y la instalación de pasarelas de madera que conectan directamente con la playa.

También se prolongó el carril bici hasta El Campello y se renovó todo el alumbrado con 73 columnas LED de bajo consumo.

“La inversión cercana a los cuatro millones de euros nos ha permitido culminar la remodelación de la avenida de Niza y aportar a este paseo marítimo el valor que merece como orgullo de la ciudad”, subrayó Barcala.

Imagen unitaria

La reurbanización de este último tramo completa la estrategia municipal de dotar a la Playa de San Juan de un frente litoral unificado y de calidad.

Con una superficie de casi un kilómetro (14.900 m²), la actuación abarca desde la calle Irlanda hasta el límite con El Campello, dando continuidad a las fases anteriores (tramo avenida Bruselas–calle Irlanda).

El objetivo principal ha sido cohesionar el paseo, mejorar la comodidad de los peatones y ofrecer un entorno moderno con nuevas zonas de estancia, vegetación y mejor conexión con la playa.

Accesibilidad

El paseo, cuya anchura varía entre cinco y treinta metros, se ha diseñado en una única rasante que facilita la movilidad peatonal y la evacuación de agua hacia la arena.

Esta solución permite una transición natural entre el paseo, los locales hosteleros y la playa, cumpliendo los criterios de accesibilidad universal.

Las pasarelas de madera actúan como enlace y punto de descanso, incorporando sombra mediante palmeras y mobiliario urbano renovado.

El nuevo pretil, concebido como un elemento visual distintivo, marca el límite entre la ciudad y el mar con un acabado estético y funcional.

Como detalle simbólico, el pavimento del paseo recoge la huella histórica del límite entre Alicante y El Campello, un trazado que sigue la antigua acequia del ‘Braçal de la Passió’. Dos hitos verticales y una marca topográfica integrada en el suelo recuerdan ese punto de separación entre ambos municipios.