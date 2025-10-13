Barcala inicia el debate sobre el estado de Alicante: "La ciudad vive el mejor momento de su historia"

Este lunes se ha celebrado la sesión plenaria extraordinaria número 1225 en Alicante para debatir el estado de la ciudad.

Un pleno que ha sido protagonizado por la queja de algunos concejales de la oposición tras no ser retransmitido parte del debate en la plataforma de streaming.

El alcalde, Luis Barcala, ha abierto la sesión afirmando con satisfacción que, tras superar el ecuador del actual mandato, Alicante vive "el mejor momento de su historia".

Barcala sostiene que todos los indicadores (desarrollo económico, creación de empleo, crecimiento demográfico, turismo, proyección internacional e implantación de empresas) confirman este momento de auge y prosperidad sin precedentes.

El Ayuntamiento ha profundizado en los últimos 12 meses en un ambicioso proceso de transformación urbana, estructural y social, centrado en el impulso de la vivienda, el turismo de calidad, la modernización de los barrios y el desarrollo de proyectos históricos como el Parque Central, la estación del TRAM o la variante de Torrellano.

Motor económico

El alcalde ha enfatizado que Alicante se ha consolidado como un verdadero "motor de la economía provincial".

En este sentido, asegura que la ciudad "concentra el 43% de los puestos de trabajo generados en la provincia durante el último año y ha roto una tendencia histórica al situarse por encima de la media de desempleo provincial, autonómica y nacional".

Entre otros datos, ha subrayado que Alicante alberga el 18% de las empresas de la provincia y genera el 25% del Producto Interior Bruto (PIB) provincial y ha registrado un incremento neto de 1,000 nuevas empresas en el último año, alcanzando las 25,467.

También ha mencionado a los nómadas digitales, asegurando que la ciudad se está convirtiendo en un "polo de atracción nacional e internacional":

Por ultimo, subraya la inversión de 2.2 millones de euros en la mejora del cinturón industrial con apoyo del IVACE. La entidad ALIA gestionó 74 proyectos en el último año con un potencial inversor de 65 millones de euros y la creación de 452 empleos directos.

Transformación urbana

En su intervención, el alcalde ha destacado los 73.5 millones de euros invertidos este año para acometer la modernización urbana de la ciudad.

Obras entre las cuales ha destacado la finalización de la remodelación de la Avenida Deniza en San Juan con una inversión de 4 millones de euros; el avance en la rehabilitación de la Casa de la Misericordia en Las Cigarreras, con una inversión de 9.6 millones de euros, y la renovación del Parque del Palmeral, con una inversión de 1.3 millones de euros, entre otras obras.

Vivienda

El Ayuntamiento está trabajando en múltiples frentes para incrementar la oferta de vivienda a corto plazo, "tanto libre como protegida", según destaca Barcala.

En este sentido, destaca algunos proyectos como la planificación de más de 1,000 viviendas en Lobas de Garbinet PAU 9 (300 protegidas) y 1,652 en el futuro PAU 3 al norte de la Nueva Albufereta (492 protegidas).

Otro proyecto de vivienda en el que asegura estar trabajando es la espera de las modificaciones de planeamiento para 2026 en parcelas no edificadas que permitirán habilitar 1,560 viviendas adicionales "en poco tiempo", mediante cambios de tipología (de unifamiliar a plurifamiliar).

Por último, también ha destacado la promoción pública mediante la colaboración con la Generalitat con el Plan Vive, gracias al cual, asegura "se han cedido cinco parcelas para construir 220 Viviendas de Protección Oficial (VPO)".

El alquiler joven también ha sido un tema que ha querido destacar el alcalde, con la financiación de 15 viviendas para alquiler jóven en el casco antiguo, así como impulsar el bono alquiler joven como experiencia piloto.

Turismo

Barcala ha calificado el momento turístico como la "edad dorada" de Alicante.

Para ello, ha recalcado la "magnífica" imagen internacional de la ciudad, la cual ha batido récords de ocupación con una media anual del 80%, así como el posicionamiento de Alicante entre las mejores ciudades del mundo para vivir, según la revista Forbes.

En cuanto a la Capitalidad Gastronómica 2025, ha subrayado que "se espera que las previsiones de 15 millones de impactos se queden muy, muy cortas", destacando el impacto reputacional del sector.

A la hora de hablar de sostenibilidad, para asegurar que Alicante "no va a morir de éxito", se inició la tramitación de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para regular los usos turísticos.

Esta modificación establecerá un límite de plazas turísticas por habitante, prohibirá usos turísticos en plantas bajas de vías comerciales principales y exigirá accesos independientes y exclusivos para establecimientos turísticos en edificios residenciales.

Bienestar social

En cuanto a los servicios sociales, el alcalde ha destacado que Alicante cuenta con una red consolidada de 392 profesionales y 93 equipamientos, que atendieron directamente a 49,000 personas en situación de vulnerabilidad, movilizando más de 132,000 recursos.

En cuanto a inversión en educación y salud, asegura haber triplicado el presupuesto de mantenimiento educativo a 1.3 millones de euros anuales.

En colaboración con la Generalitat, se están ejecutando las obras del CIBL Almadraba (13.5 millones) y se impulsan tres nuevos centros de salud en La Condomina, La Torreta y Garbinet.

La reducción fiscal ha sido otro de los temas que ha querido subrayar el primer edil, asegurando querer "rebajar la carga fiscal" de los alicantinos.

En este sentido, subrayó la rebaja del IBI del 1.2% este año, una medida pactada con el Grupo Municipal Vox , medida que promete ser el inicio de una "senda de rebajas, que alcanzarán los 3.3 millones de euros de ahorro para los ciudadanos" sumando las reducciones de este y los próximos dos ejercicios.

Finalmente, Barcala mencionó que toda la transformación urbana se enmarca en la estrategia Alicante 4D, un modelo que planifica el futuro a 25 años vista, buscando consolidar un diseño urbano sostenible y policéntrico donde prime la calidad de vida y se facilite la movilidad enfocada en el peatón.