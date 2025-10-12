La Policía Nacional alerta de "más detenciones" por traer migrantes a tratarse con la sanidad española en Alicante

Inmigración ilegal y fraude a la Seguridad Social. Estos son los dos delitos a los que la Policía Nacional pone el foco en la provincia de Alicante por su tendencia al alza relacionados. Y por eso avanzan que "habrá más detenciones".

Pero ¿cómo se produce la combinación de ambos? Desde la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental de Alicante detectan que se están haciendo más cartas de invitación para aprovecharse de la sanidad gratuita en España y a sabiendas de que se van a quedar más tiempo.

El reto al que se enfrentan es complejo, como explican a EL ESPAÑOL, porque para ambos delitos hay que demostrar la intencionalidad. Enviar cartas de invitación es legal, igual que hay asistencia sanitaria universal.

Los problemas llegan cuando el primero se utiliza para aprovechar el segundo. Y un ejemplo hecho público esta semana lo prueba. Un hombre de 44 años y nacionalidad española ha sido detenido por favorecer la inmigración ilegal tras empadronar a sus padres de Venezuela.

Estos habían llegado con el mecanismo de la carta de invitación. Este es el nombre del modelo que permite traer a extranjeros a España "por motivos de carácter turístico o privado" y "asumiendo el compromiso de costear durante el periodo de estancia del beneficiario todos los gastos".

Esta estancia tiene un límite temporal de noventa días. Y ese tiempo no está pensado para recibir un tratamiento médico. De hecho, Generalitat detalla que "los extranjeros con permiso de residencia tienen la obligación de tener un seguro de enfermedad público o privado, contratado en España o en otro país, que proporcione cobertura durante su período de estancia".

El ejemplo del detenido por el equipo Ucrif de la Comisaría Provincial de Alicante revela cómo algunas personas se aprovechan de este sistema para delinquir.

Este hombre está acusado de solicitar esas dos cartas con una clara intención de que se quedaran definitivamente en España y no se marcharan al pasar los tres meses. La prueba, apuntan, es que el investigado había presentado su empadronamiento y el de sus padres venezolanos.

Los agentes comprobaron que los padres del investigado no abandonaron España en la fecha que tenían como límite para abandonar el país, lo que significaba que se encontraban en situación irregular. Es decir, se había cometido una infracción grave de la Ley de Extranjería.

Recibir atención sanitaria

Es ahí, como señalan, donde el arrestado, al haber permitido y contribuido a ello, había cometido un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal.

A ese delito, como recalcan, se suma el de fraude a la Seguridad Social. ¿Por qué se le acusa de eso? En este caso, el arrestado había empadronado a su madre en su domicilio. Eso hizo posible que ella pudiera solicitar la tarjeta sanitaria. Y con ello pudo iniciar un tratamiento médico calculado en nueve mil euros.

Al haber podido realizar todo esto con facilidad, el arrestado había solicitado también dos cartas de invitación para sus dos hermanas. Un gesto que para la Ucrif permite estimar que su intención era que ambas llegaran a Alicante para quedarse a vivir en España.

Las fuentes de la investigación explican, partiendo de este caso, que los padres están acusados de una infracción administrativa al saltarse el límite de estancia. El hijo, en cambio, tiene que ir a los tribunales por el mencionado delito de favorecer la inmigración ilegal. Y aquí se investiga, además, que el hijo aconseja a la madre que reciba el tratamiento aquí en España, donde le saldría gratis.