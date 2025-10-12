¿Qué comercios abren en Alicante este 12 de Octubre? La lista completa

El próximo 12 de octubre, Alicante celebra el Día de la Fiesta Nacional, y la gran mayoría de comercios y centros comerciales de la ciudad permanecerán cerrados debido a la normativa vigente para esta festividad autonómica.

Consum y Mercadona confirmaron que todas sus tiendas en la Comunitat Valenciana permanecerán cerradas. A diferencia de años anteriores, en esta ocasión no abrirán ningún establecimiento.

Otros supermercados como Lidl, Alcampo y Día sí que estarán abiertos a diferencia del pasado 9 de octubre, cuando la mayoría de centros comerciales permanecieron cerrados todo el día.

En cuanto a Carrefour, tal y como se detalla en su página de festivos, permanecerá abierto durante todo el día, tanto el de Puerta de Alicante como el de Gran Vía en su horario habitual, de 9 a 22 horas.

En cuanto a El Corte Inglés, abrirá en Alicante en un horario especial, desde las 11 de la mañana hasta las 21:00 horas. Abrirán concretamente las tiendas de El Corte Inglés Maisonnave y El Corte Inglés Federico Soto.

• Carrefour Express: tiendas de Babel, Eusebio Sempere, Avenida de Alcoy, La Goteta, Bacarot, La Explanada, Plaza del Ayuntamiento y Calderón de la Barca estarán abiertas. Se recomienda consultar horarios en la web oficial.

• Aldi abrirá sus supermercados en la ciudad según información actualizada.

• Charter (relacionada con Consum): abrirán los establecimientos en calle Catedrático Daniel Jiménez de Cisneros (9h a 21:45h), Avenida del Padre Esplá (6h a 22h), y calle Músico José Torregrosa (8h a 21h).

Centros comerciales

Las tiendas de los principales centros comerciales de Alicante como Gran Vía, Plaza Mar 2, Puerta de Alicante, El Corte Inglés y Parque Vistahermosa permanecerán abiertos.

Normativa especial

Pueden abrir el 12 de octubre aquellos comercios de menos de 300 m² (excepto los vinculados a grandes cadenas), tiendas de conveniencia, gasolineras, tiendas en estaciones de transporte y establecimientos que dedican el 80% de su espacio a cultura, prensa, alimentos preparados o flores.

Lista resumen

• Carrefour Express: abiertos en varias ubicaciones.

• Charter de Consum: abiertos en ubicaciones y horarios señalados.

• Aldi: abierto según información oficial.

• Panaderías, pastelerías, gasolineras, floristerías, y tiendas de conveniencia: según normativa, abiertos.

• Centros comerciales: abiertos todo el día.

Este es el panorama para quienes necesiten realizar compras o disfrutar de la oferta gastronómica y de ocio en Alicante el 12 de octubre.

Las opciones se concentran en pequeños supermercados y tiendas especiales, mientras que las grandes superficies permanecen cerradas respetando la festividad nacional.