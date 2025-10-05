Las Hogueras de Alicante en la revolución de las categorías y racons: "Las empresas han despertado y aportan dinero"

Las Hogueras de Alicante 2026 empiezan con uno de los cursos más polémicos de los últimos años por la reorganización masiva de categorías a causa de los racons. El presidente de la Federació David Olivares afronta ahora el rompecabezas de "revisar el 90 % de los permisos que tiene que conceder el Ayuntamiento" y pide unidad en la fiesta y más apoyo institucional.

Desde el anuncio del Ayuntamiento en el último día de julio de la nueva norma, el sector festero vive un constante ir y venir para ajustarse a él. "Hemos estado trabajando todo el mes de agosto y estamos en un año complicado", concede en esta entrevista a EL ESPAÑOL.

"Las empresas han despertado y están aportando dinero a muchos de esas comisiones que con el nuevo decreto no podrían tener un segundo, un tercer racó", sostiene. La nueva normativa establece que solo Especial, Primera y Segunda pueden tener más de uno.

Esto ha generado un "salto muy grande" en las categorías de muchas comisiones que aspiran a estar en Segunda al menos para poder tener esos espacios para tener más ingresos.

Pero si ahora hay más dinero privado para que las comisiones puedan subir de categoría, eso implica una reorganización. "Eso es lo que va a hacer que se complique bastante el tema de la regulación de distritos".

Como ejemplo de la complejidad del problema, señala el caso de la comisión Carrer Sant Vicent que planta en Quinta y ahora quiere subir a Segunda para mantener su segundo racó. No basta solo la voluntad y el dinero: "No cabe en esa calle una categoría Segunda por las dimensiones de seguridad. Eso es un problema, es un problema bastante grave".

Para resolver este "lío", las comisiones deben presentar sus proyectos y categorías. Y a partir de ahí intervienen Espacio Público, Protección Civil y la Concejalía de Fiestas para comprobar que se ajustan a la norma.

El presidente de la Federación no se atreve a decir que el cambio haya ido en contra, pues "el arte efímero ha subido por todos los medios". Ese, señala, era el propósito inicial del decreto: "Poner en valor el monumento" y regular los espacios lúdicos.

No obstante, reitera que "vamos a vivir un año muy complicado". Debido al salto masivo, es "muy probable" que la Segunda Categoría tenga que dividirse en Segunda A y Segunda B. Esto implicaría reestructurar los distritos y crear nuevos jurados.

Con toda esta reorganización aún pendiente de confirmar, Olivares ya adelanta que ha hablado con la concejala de Fiestas Cristina Cutanda para "retocar" el decreto con "otras frases, otros puntos, otras comas" porque "habrá que sentarse de nuevo y ver lo que lo que está pasando".

Y si las empresas "han despertado" y aportan más, Olivares se muestra especialmente crítico con la hostelería: "No ayudan a las Hogueras". Y sugiere que bares y restaurantes deberían plantearse "ayudar mucho más" por los ingresos que generan durante la semana festera.

Eso sí, también reconoce que las comisiones "quizás tampoco las comisiones hemos sabido dirigirnos a la hostelería como debiéramos" para lograr una "colaboración". "Esto no es una tasa o un impuesto revolucionario", puntualiza.

¿Más dinero para Especiales?

Toda esta reorganización se traduce en dinero. Las comisiones quieren tener más racons para poder ingresar más, los proveedores también los quieren por eso y el Ayuntamiento no tiene más dinero para repartir en ese aumento masivo de categoría.

Ahí es donde la asociación de Fogueres Especials recordaba a finales de septiembre que la subvención municipal nació para ayudar a plantar una "foguera mejor" y apoyar a los artistas. De ahí que piden que el esfuerzo mayor que realizan se tome en cuenta.

Olivares fue partícipe de ese comunicado y apoya su reivindicación ante el Ayuntamiento. Confirma que la Federació ha pedido "un reparto equitativo dependiendo de la inversión" en el monumento.

Actualmente, algunas comisiones perciben el 45 % de lo invertido en la foguera, mientras que en categorías superiores el porcentaje baja al 25 %. Olivares busca aproximar ese porcentaje y sugiere un 33 %.

Al presidente de Federació le preocupa que una Hoguera de cuarta o quinta categoría tenga un ingreso de subvención del 45% y las de Primera o Segunda solo un 20% aproximadamente. Por eso insta a cuidar las hogueras, desde las Especiales hasta las de Séptima, pero teniendo en cuenta la inversión de cada una.

Finalmente, Olivares hace un llamamiento a la unidad: "Como no se una el foguerer de a pie, la Federación de Hogueras, el Ayuntamiento y la ciudadanía, ahí sí que tenemos un grave problema".