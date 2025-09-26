Alicante relanza la rehabilitación de viviendas en Virgen del Remedio: nueva contratación para encontrar quien lo haga

Recreación virtual del plan de rehabilitación en el barrio de Virgen del Remedio de Alicante.

No bastan los millones de euros para transformar la zona norte de Alicante, también hay que encontrar quién quiera hacerlo. Ese es el reto al que se enfrenta el Ayuntamiento ahora. Y para resolverlo lanza una nueva convocatoria por 6,8 millones de euros después de que la primera haya quedado desierta.

El proceso no está siendo fácil porque el proyecto inicial era trabajar sobre 456 viviendas repartidas en siete edificios. Para ello los propietarios tenían que inscribirse en el Plan de Barrios – Virgen del Remedio y autorizar las obras. Lo hicieron 264.

Y mientras estos se apuntaban, se lanzaba la licitación para acometer unas obras que incluyen mejora de la eficiencia energética, exigidas por el programa de ayudas, e intervenciones de conservación y mantenimiento de las edificaciones.

En la lista se pide también la mejora de la salubridad y seguridad de los habitantes, actualizar instalaciones deficientes que aseguren su correcto funcionamiento, mejorar la accesibilidad, especialmente en los edificios situados en Ávila 3 y Presbítero Gisbert número 2 dado que han optado por instalar ascensor, y la renovación y mejora de la imagen urbana.

Ahora, para agilizar el proceso, el Ayuntamiento ha aprobado este viernes en Junta de Gobierno extraordinaria la convocatoria de un procedimiento negociado sin publicidad.

Esta actuación se suma al proyecto de reurbanización del área comprendida entre las avenidas Pintor Gastón Castelló, Pino Santo y las calles Villa de Chiva y Ávila, dentro del mismo barrio, que este martes la Junta de Gobierno preadjudicó a la empresa Pavasal por 3.623.950 euros.

Una inversión de 10 millones

Ambos proyectos están cofinanciados con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, a través de los fondos Next GenerationEU, y supondrán una inversión en Virgen del Remedio que superará los 10 millones de euros.

El contrato se divide en cuatro lotes. El primero afecta a los edificios situados en las calles Ávila 1 y 3, Pintor Gastón Castelló 27 y Sierra de Bernia 2 y 4 y tiene un precio base de licitación de 1.590.453,36 euros.

El segundo lote comprende los edificios de las calles Castilla 2 y 4, Sierra de Bernia 1 y 3, Villa de Chiva 16 y Gastón Castelló, 25, y el precio de salida es de 1.899.255,97 euros. El tercer lote incluye los inmuebles de las calles Canónigo Giner 2, Pintor Gastón Castelló, 21, Presbítero Gisbert 2, Aragón 3, Sierra Aitana 2 y Villa de Chiva 6 y su precio de licitación es de 1.803.868,63.

Y el cuarto lote comprende los edificios de Pino Santo 2 y 4 y Villa de Chiva 2 por 1.601.012,31 euros. Los cuatro lotes suman el precio de licitación de 6.894.590,27 euros.