Salvador Ivorra, vicerrector de la UA: "Este curso vamos a poder cubrir el 15 % del consumo del campus con energía solar"

El Vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral de la Universidad de Alicante, Salvador Ivorra.

La Universidad de Alicante (UA) acelera su transición hacia un modelo energético sostenible con la consolidación de sus instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo.

En apenas siete meses, de febrero a septiembre de 2025, las plantas solares del campus han producido más de 1,34 millones de kWh de electricidad limpia, lo que ha permitido cubrir el 12% del consumo en ese periodo y reducir en más de 400 toneladas las emisiones de CO₂.

Este resultado equivale, además, a un ahorro económico cercano a los 300.000 euros, confirmando las previsiones de autofinanciar la inversión inicial gracias a los ahorros energéticos obtenidos.

Concretamente, según el vicerrector de Infraestructuras, Salvador Ivorra, “los datos de producción confirman que podremos cubrir en torno al 13–15% del consumo anual del campus con energía solar. La viabilidad del proyecto está ya demostrada”.

Nuevas plantas

El nuevo curso académico traerá más cubiertas solares al campus:

• En el edificio Politécnica IV se instalarán 400 paneles sobre una superficie de 2.000 m², con una potencia de 160 kWp.

• La reforma integral del edificio Ciencias III incluirá una planta fotovoltaica de 18,15 kWp con 33 módulos.

• La Sala de Anatomía, de reciente construcción, ya cuenta con una instalación de autoconsumo de 24 kWp con 48 paneles.

Todas estas actuaciones se suman a las plantas ya operativas. Ivorra subraya que la estrategia de la UA ha sido clara: dimensionar las instalaciones para cubrir el consumo basal del campus, sin necesidad de exportar electricidad a la red.

Impacto ambiental

Para la institución, la apuesta por la energía fotovoltaica tiene un impacto triple. En primer lugar, ambiental, porque reduce significativamente la huella de carbono.

En segundo lugar, económico, dado que asegura un ahorro creciente en la factura eléctrica. Y, finalmente, institucional, ya que sitúa a la UA como referente en sostenibilidad y transición energética dentro del ámbito universitario en España.

De hecho, tras los primeros meses de funcionamiento, el consumo eléctrico procedente de la red se ha reducido en un 12%.

"El efecto positivo se ha notado desde el primer semestre y se consolidará con la entrada en servicio de las nuevas plantas", señala Ivorra.

Mirando al futuro

La hoja de ruta de la Universidad de Alicante va más allá de estas instalaciones. El vicerrector apunta a la posibilidad de crear en el futuro una comunidad energética universitaria, que permitiría compartir energía renovable con vecinos del campus.

Un proyecto de mayor alcance que reforzaría el compromiso de la UA con la sostenibilidad, abriendo la puerta a un modelo colaborativo en la gestión de energías limpias.

Según apunta Ivorra, los próximos meses serán "claves" para medir el alcance de esta transformación.

Pero, a la luz de los resultados obtenidos hasta ahora, la Universidad de Alicante afronta el curso con una previsión clara: cubrir hasta un 15% de su consumo eléctrico con energía solar, reduciendo costes, emisiones y avanzando hacia un campus cada vez más verde.