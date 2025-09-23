La revolución de las Hogueras y racons lleva a pedir más dinero al Ayuntamiento de Alicante: "No cubrirá los mínimos"

Uno de los racons de Alfonso el Sabio, en estas fiestas de Hogueras. M. H.

La fiesta de las Hogueras de Alicante está viviendo una de sus mayores revoluciones con la nueva regulación del número de racons para el próximo ejercicio. Esta nueva norma está llevando a muchas comisiones a subir de categoría para mantenerlos. ¿Problema? "Ahora nos encontramos con el problema del reparto de subvenciones municipales", explica el presidente de la Federació.

Y el remedio que propone David Olivares está claro: el Ayuntamiento es quien ha de poner más dinero porque "no cubrirá los mínimos". Así lo ha anunciado este martes a través de un comunicado antes de la asamblea en la que se aprueban las cuentas del ejercicio anterior.

El nuevo planteamiento del equipo de Gobierno municipal llegó el último día de julio. La concejala de Fiestas Cristina Cutanda anunciaba entonces la supresión de los mesones bar en la calle, una demanda del sector hostelero, y que para tener un racó este se vinculaba a la categoría de la Hoguera.

Ahora Olivares se encuentra con que "muchas comisiones han subido las categorías de sus fogueres para este ejercicio como respuesta al decreto lanzado por el Ayuntamiento de supresión de racós".

La propuesta presentada por Cutanda señala que solo las hogueras de Especial y Primera podrán contar con un mercado ocasional. ¿Y respecto a las categorías? Especial puede tener un máximo de tres racons, las de Primera y Segunda, dos, mientras que el resto solo puede tener uno.

Para mantener la vía de ingresos que suponen los racons, este ha sido el verano del aumento de categoría. Eso se traduce en un mayor gasto, pero también en más dinero que se recibe por parte de la subvención municipal que ofrece el Ayuntamiento.

El problema es que la subvención está planteada para el mapa de comisiones y categorías que había hasta el ejercicio pasado. Por eso el presidente dice que "ahora tenemos una cantidad que repartir que no cubrirá los mínimos de las categorías, por lo que necesitamos que aumente".

Olivares resalta que "pediremos que se modifiquen las bases de las ayudas para que la cuantía que se otorgue vaya íntegramente destinada al presupuesto de la foguera y no a su decoración o seguridad".

El contexto en el que se produce lo que considera "una buena noticia para el arte efímero" también cuenta. Como recuerda, el responsable de la Federació, "todos queremos que les Fogueres mantengan su declaración de Bien de Interés Cultural, especialmente de cara al centenario de su nacimiento, y para eso necesitamos la colaboración también de las instituciones".