El 'influencer' Peldanyos estalla tras ser víctima de un robo en Alicante: "Nos han rodeado porque no viene la Policía"

El famoso creador de contenido valenciano Sergio Bolaños, conocido en redes como Peldanyos, ha denunciado la supuesta inacción de la Policía Nacional tras sufrir un robo en Alicante el pasado sábado.

A través de varios vídeos en su cuenta de TikTok, donde tiene 3,7 millones de seguidores, explicó cómo durante una visita a Alicante abrieron el coche de un amigo mientras estaban comiendo y se llevaron sus auriculares, un cargador, una batería portátil, sus llaves de casa y una tablet de su amigo.

"Nos han robado a los 20 minutos de poner un pie aquí", lamentaba el 'influencer'. Su enfado, más allá de la pérdida de los dispositivos, ha ido dirigido a la actuación policial.

"Hemos llamado hace media hora a la Policía y no se presentan allí porque dicen que tenemos que poner una denuncia, que es muy complicado rastrear a la persona a pesar de tener los cascos con geolocalización activada que los estoy viendo a tiempo real", compartió en un primer vídeo.

"Recordemos que hoy es sábado a las 14:00 h de la tarde, a plena luz del día", ironizaba.

Momentos después comenzaron a seguir a los presuntos ladrones gracias a la geolocalización de los auriculares.

"Estamos aquí solos, nos han empezado a rodear porque no viene nadie. Qué locura, están mirando todo el rato… es que encima nos estamos poniendo en peligro", comentaba.

Y aseguró que llamaron hasta cuatro veces durante una hora y los agentes les respondían que "ya va para allá el coche".

"Lo que me jode también es que había cierto grado de conciencia sobre que presuntamente en esa zona se vendían objetos robados de manera relativamente habitual", destacó.

Horas después compartió su experiencia al presentar la denuncia en comisaría. Tras esperar "media hora" en Alicante, decidió irse para no perder su tren, pero al día siguiente tampoco tuvo suerte.

"No me puedo creer que sea tan complicado poner una denuncia. Debo de estar yendo en el peor momento de la historia a ponerlas, siempre les pillo liados con alguna otra cosa", añadió.

Y finalizó con una reflexión. "Por suerte, yo me puedo recuperar económicamente, pero lo que más me ha jodido es esa sensación de impunidad, se estaban riendo (los ladrones)".

Por otro lado, ha denunciado "la sensación de desprotección de quienes están al servicio del ciudadano".