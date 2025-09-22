Compromís sube su rechazo a Israel: lanza una ofensiva en la Comunitat Valenciana para que Netanyahu sea persona no grata

Compromís sube el rechazo en la Comunitat Valenciana contra el Gobierno de Benjamin Netanyahu por los ataques en Gaza. Tras pedir su diputado en el Congreso la intervención militar en la zona, ahora piden en los ayuntamientos de Alicante y Valencia que se le declare persona no grata.

La formación nacionalista ha presentado en estos consistorios una propuesta de declaración institucional en la que acusa al líder israelí de cometer "genocidio". Una acusación que les alinea con las duras críticas de Pedro Sánchez sobre "exterminar" a los gazatíes.

En el caso de la ciudad de Alicante, recuerdan que está hermanada desde 1990 con la ciudad israelí de Herzliya. Por ello reclaman que "no puede permanecer indiferente ni en silencio" respecto a los ataques del Gobierno de Israel contra la población palestina.

A diferencia de Alberto Ibáñez, cuando el diputado adscrito a Sumar consideraba que "España debería pedir autorización a la ONU y que una coalición de diferentes Estados pudiera intervenir y defender a un pueblo que está siendo masacrado", aquí piden negociación.

"La prioridad absoluta es lograr un alto el fuego inmediato e incondicional", señalan en el texto presentado a los consistorios. En él añaden que es "urgente" la apertura "de corredores humanitarios seguros para asistir a la población palestina".

Es ahí donde razonan que es "necesario iniciar un proceso de negociación política con apoyo internacional para buscar una salida pacífica, justa y estable a este conflicto, basada en el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas".

El portavoz de Compromís en Alicante, Rafa Mas, recalca que la petición lanzada en los plenos ha partido primero desde el sur de la Comunitat Valenciana. La primera en España fue Vigo en mayo.

Para aprobarse la moción haría falta que el Partido Popular y Vox apoyaran el texto, una opción que no parece actualmente viable. Mas espera que de este modo "se posicionen para ver si están con los criminales o las víctimas".

La petición de Compromís marca cuatro puntos en esta declaración que se tendrá que votar en el pleno del jueves 25. El primero es que "el Ayuntamiento de Alicante expresa el rechazo y la condena total a las acciones genocidas del Estado de Israel en la Franja de Gaza y la exigencia de paz y libertad para el pueblo palestino".

La moción

En él también incluyen que se "garantice" el "derecho a tener un Estado propio, libre y soberano". El segundo se centra en Netanyahu "y a todas las personas que forman o han formado parte de su gobierno desde el 7 de octubre de 2023" para que sean "personas non gratas".

En tercer lugar se dirigen al Gobierno de España para "que incluyan un embargo total de compra y venta de armamento a Israel, así como ruptura definitiva de relaciones diplomáticas, culturales, económicas y comerciales con Israel".

Y por último, solicitan que se cree "una línea de ayuda humanitaria extraordinaria destinada a la grave situación que sufre la población civil en Gaza".