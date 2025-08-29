La jueza no ve prevaricación en las obras del Centro de Inteligencia del Agua de Alicante

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Alicante ha archivado la denuncia por las obras del Centro de Inteligencia del Agua por la que la Fiscalía Anticorrupción y el grupo municipal socialista acusaban de prevaricación a la concejala de Empleo, Mari Carmen de España, y a un técnico municipal de la Agencia de Desarrollo Local.

El equipo de Gobierno, a través de su portavoz, Cristina Cutanda, han celebrado la decisión de la jueza, que considera que "no es posible compartir los criterios y argumentos expuestos que sostienen la existencia de un concierto de voluntades al margen de la legalidad".

Los hechos denunciados se refieren a las obras iniciadas en la antigua sede de Bomberos de la Plaza de Séneca para convertirla junto a Aguas de Alicante en el Centro de Inteligencia del Agua.

En el Plan General esta parcela está catalogada como de uso docente y por la adscripción del inmueble a la Agencia de Desarrollo Local los denunciantes acusaron a De España, el exconcejal de Urbanismo Adrián Santos Pérez y técnicos municipales de prevaricación.

El procedimiento ya eximió de responsabilidades a Pérez y técnicos municipales, pero tanto el Ministerio Fiscal como el Grupo Municipal PSOE pidieron continuar el proceso contra la edil y uno de los técnicos municipales que ahora ha sobreseído la jueza.

La portavoz ha asegurado que "desde el primer momento teníamos claro que no se había cometido ninguna irregularidad en este proyecto, por lo que hemos mantenido la confianza en el procedimiento judicial por el que ahora nos felicitamos".

Además, la magistrada entiende que en cualquier caso no existen indicios para actuar contra los denunciados por la vía penal y que se trata de cuestiones a dilucidar en el ámbito de lo contencioso-administrativo.

"No nos encontramos en esta causa ante una actuación urbanística dolosa que deba ser objeto de fiscalización por los Tribunales del orden penal", señala la jueza. Contra la resolución cabe recurso.

Así, desde el PP han cargado contra el PSOE y la portavoz socialista municipal, Ana Barceló, por dedicarse a "judicializar la vida política y a intentar manchar la imagen de los concejales de este equipo de gobierno" en vez de hacer propuestas.

"Todos sus esfuerzos en este sentido no nos van a frenar en nuestros objetivos", ha añadido.

"Es una verdadera pena que se dediquen a buscar irregularidades e ilegalidades donde no las hay porque lo único que consiguen es poner palos en las ruedas del progreso, la modernización y la transformación de Alicante que es por lo que trabaja día a día este equipo de Gobierno", ha lamentado la edil.