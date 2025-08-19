Un obrero habla claro sobre trabajar durante la ola de calor en Alicante: "Me he mareado varias veces"

La ola de calor no da tregua en Alicante y castiga especialmente a los trabajadores que deben enfrentarse al sol durante su jornada laboral. Uno de los colectivos más afectados son los obreros.

Jonathan Molina trabaja reparando la fachada de un edificio céntrico de la ciudad y habla en nombre de sus compañeros para describir la asfixiante tarea de realizar trabajo físico mientras los termómetros superan los 30 grados.

"Estamos llevando horarios muy agobiantes y sufriendo un calor muy fuerte que hace que se pierda resistencia durante el trabajo", señala.

Para prevenir golpes de calor, Jonathan explica que hacen pausas cada poco tiempo y se hidratan de manera constante.

Otra de las precauciones la lleva en la cabeza en forma de pañuelo, un trozo de tela fundamental para protegerse y evitar quemaduras en la nuca tras varias horas bajo el sol.

"Estamos trabajando en jornada intensiva hasta las 15:00 horas. Nosotros no paramos, pero sí que hay compañeros que ayer tuvieron que detener el trabajo por la alerta", asegura.

A pesar de las medidas de prevención, admite que no siempre consigue librarse de las consecuencias de las altas temperaturas. "Conozco a compañeros que se han mareado y yo mismo me mareo varias veces y tengo que sentarme a descansar", reconoce.

Cuando el sol pega con más fuerza, él y su equipo recogen su material y se trasladan a otra zona de la ciudad con sombra para seguir trabajando hasta que pasan las horas centrales del día.

La situación le recuerda a su etapa en Murcia, una comunidad en la que asegura que es"imposible" trabajar por la tarde. "Y quien diga que se puede miente", añade.

Jonathan lleva cinco años en el oficio y constata que el calor va en aumento. "Muy tristemente, cada año está haciendo mucho más calor. La ola de calor vuelve todo más agobiante y hemos tenido que aplicar muchas medidas porque la temperatura no deja de subir", lamenta.

Desde el Ayuntamiento de Alicante han informado que ya son 159 las personas atendidas durante este fin de semana por esta la ola de calor y han pedido que se "extreme la precaución".

El lunes se registraron en la ciudad temperaturas por encima de los 42 grados a las 17 horas en los momentos más críticos de la alerta.