El pancatalanismo usa las Hogueras contra el acuerdo de PP y Vox de reasignar a Alicante como "castellanohablante"

Sin haber cumplido los 100 años todavía -lo hará en 2028-, las fiestas de Hogueras son para el pancatalanismo de Compromís y sus afines de Acció Cultural del País Valencià (ACPV) la prueba viviente de que la ciudad de Alicante debe mantenerse como municipio de la zona de predominio lingüístico valencianoparlante, como se estableció en 1983 a través de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano.

Como ha venido informando este diario, esta será la tercera vez en la que Vox pide (esta vez de acuerdo con el PP), elevar una declaración institucional a las Cortes Valencianas pidiendo que se cambie la adscripción de la lengua que se hizo en 1983. Y la primera que, unidos los votos de unos y otros, puede salir adelante.

ACPV establece argumentos en los que reconocen que el valenciano es minoritario respecto al castellano en la ciudad al asegurar "se trata de una iniciativa difícil de entender porque en Alicante tenemos dos lenguas oficiales y el derecho a vivir en las dos. Nos preguntamos en qué sentido el hecho de que Alicante pertenezca a la lista de municipios de predominio lingüístico valenciano de la LUEV perjudica los derechos de los alicantinos hispanohablantes".

Compromís, por su parte, apela a las fiestas de la ciudad con argumentos del tipo: "es coca amb tonyina, no es torta de atún", "es A la llum de les fogueres, no a la luz de las Hogueras", "es mascletà, no petardazo", "es plantà, no un montaje", "es banyà, no una mojada", "es ninot, no un muñeco", o "son belleses del Foc, no mujeres del fuego".

Sin subvenciones

ACPV, que es una de las asociaciones que está apoyando cualquier iniciativa contra el Gobierno del PP en la Comunitat Valenciana, sobre todo las manifestaciones contra Carlos Mazón tras la dana de octubre de 2024, llegó a sumar hasta 105.659 euros de subvenciones en el último año de gobierno de Ximo Puig (PSOE-Compromís-Podemos). Previamente, en 2022 había obtenido 60.888 euros anuales y en 2021 63.221 euros.

Con la llegada de Mazón, en 2024 estas subvenciones públicas cayeron a los 10.955 euros y este año, 2025, no le ha llegado ningún dinero público.

En ACPV aseguran respecto a la iniciativa de PP y Vox que "una sociedad plurilingüe respeta todos sus hablantes y una sociedad democrática respeta las minorías; es, por lo tanto, muy comprensible entender que se tiene que respetar una de las lenguas propias de este municipio".

"Para concluir que Alicante es la segunda ciudad más grande del territorio valenciano. Alicante es un referente para todas las comarcas próximas, en muchas de las cuales predomina el uso del valenciano. Alicante es importante, en Alicante se ha hablado históricamente valenciano y ahora, a pesar de que en una situación minorizada, el valenciano es una de las dos lenguas de la ciudad".

"No tiene ninguna justificación querer privar a la ciudad de una riqueza cultural y de un signo de identidad propio y que, además, la identifica en el conjunto de poblaciones que la rodean y de las cuales ahora mismo es cabeza provincial", concluyen mientras que piden que la ciudadanía manifieste su desacuerdo con la propuesta de declaración institucional para incluir Alicante en la zona de predominio castellano.