¿Debe el Ayuntamiento seguir pagando por los toros en Alicante? Compromís pide "libertad" para votarlo

Libertad. Esa es la palabra que Rafa Mas reclama. Y el portavoz de Compromís lo hace ahora porque llevará este jueves al pleno que se lance una consulta pública sobre la financiación de los toros: ¿debe pagarlos el Ayuntamiento de Alicante?

"Lo que queremos es que la ciudadanía alicantina se posicione sobre si quiere financiar o no con dinero público la tauromaquia", cuenta a EL ESPAÑOL. Actualmente, como aseguran en su propuesta, el Gobierno municipal tiene previstos 52 877 euros para la escuela taurina y otros 29 608 para el certamen taurino Manzanares.

Al detallar esas inversiones considera que la primera enseña "a niños y niñas a torturar y a matar animales". Por eso recalca que la intención de la consulta es que se pronuncie la ciudadanía sobre "todo lo que hay en torno a la plaza de Toros que está ahora mismo sufragado con el dinero público".

Actualmente existe una ley estatal que indica que "es competencia de la Administración General del Estado, garantizar la conservación y promoción de la tauromaquia como patrimonio cultural de todos los españoles". Y así depende del Ministerio de Cultura.

Mas, consciente de ello, puntualiza que "no estamos diciendo si la gente quiere toros en la ciudad de Alicante o no". Lo que sí puede pedir porque "el Ayuntamiento tiene las herramientas" es "hacer una consulta ciudadana para tantear y ver si se quiere financiar con dinero público la tauromaquia".

La financiación es su objetivo porque "todos los estudios dicen que si no hay dinero público por medio la tauromaquia cae". Y así asegura que "donde no se ha financiado con lo público la tauromaquia ha dejado de existir: ya no hay corridas de toros".

Y ahí el portavoz de Compromís en la ciudad lanza un misil al PP y Vox, los partidos que han pactado los nuevos presupuestos municipales, al subrayar la importancia de esta consulta.

"Entiendo que en el pleno todo el mundo votará que sí ya que están tan a favor de defender la libertad de elección", razona en alusión a la reciente votación de la lengua en la enseñanza, "esto también es libertad de consultar a la ciudadanía si quiere o no sufragar con dinero público".

Mas recalca la importancia que tiene esta asignación monetaria de los presupuestos municipales "porque podría ir directamente a los servicios públicos o mejorar los barrios o mejorar los contratos públicos en lugar de a maltratar y matar animales".

El dinero a los toros

En el pasado, el alcalde Luis Barcala ha subrayado su apoyo a los toros. En 2022 recordaba que la tauromaquia “está considerada como Patrimonio Cultural de España" y que "ir a los toros supone una clara apuesta por la libertad". Hasta el punto de subrayar que "Alicante es y seguirá siendo taurina”.

Mas, en cambio, cree que no es así y que de salir adelante esta propuesta ganarían los partidarios de retirar los fondos públicos. "Ya que defendemos toda la libertad, libertad de elección para todos, pues que la ciudadanía alicantina se posicione y hable", concluye.