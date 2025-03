Miles de mujeres se manifiestan en Alicante por la igualdad

Miles de mujeres recorren las principales avenidas de Alicante en una multitudinaria manifestación por el 8M. Las críticas a la justicia y el recuerdo a las víctimas mortales centran las reivindicaciones de las pancartas.

La convocatoria, que ha arrancado a las seis de la tarde en la plaza de Luceros, ha atraído a seis mil personas este sábado, según la cifra oficial de la Subdelegación del Gobierno. Una asistencia que no se ha frenado con la lluvia prevista y que ha acompañado parte del recorrido por Alfonso el Sabio y la Rambla.

Lemas como 'Defendiendo la agenda feminista' han abierto las pancartas de las distintas entidades que han acudido a la llamada de Mujeres Feministas de Alicante con la colaboración del Ayuntamiento.

Tras ellas, un grupo con máscaras blancas y carteles con los nombres de las víctimas mortales en la provincia y el resto de España. Un impactante recordatorio de las asesinadas que ha tenido su eco en carteles como 'No están todas faltan las asesinadas' o '¿A quién más tienen que matar para que te importe?'.

Consignas como 'No es no, lo demás es violación', 'No fue crimen pasional, fue violencia patriarcal' se han ido sucediendo con cánticos como 'Tranquila hermana, aquí está tu manada'.

Y esas críticas al tratamiento que hace la justicia a la violencia machista se han ido sucediendo en los carteles de las jóvenes y mayores que recorrían animadamente Alfonso el Sabio, caso de 'El silencio no protege pero la justicia sí' o 'Las manadas a la cárcel' por la violación a la joven en Pamplona que relanzó de manera masiva a las mujeres a las calles para protestar la primera sentencia contra el grupo de jóvenes que la atacaron.

Los diferentes carteles abordan también otros de los temas de actualidad en cuestiones feministas, como 'Mi cuerpo, mi vagina, ni se compra ni se alquila' en alusión al debate sobre la prohibición de la prostitución en una autonomía que supera por casi un tercio el número de mujeres prostituidas y los vientres de alquiler de la gestación subrogada.

En el recorrido también se han alternado mensajes esperanzadores como 'Quiero que toda niña sepa que su voz puede cambiar el mundo' con críticas como 'Mi falda no es corta, tu educación sí' o '¿Te cansas de oírlo? nosotras de vivirlo'.