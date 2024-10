El informe sobre los seguros en los coches policiales de Alicante señala que los tres sin póliza estaban para dar de baja

Pedido y resuelto. El Ayuntamiento de Alicante ya tiene el informe encargado para determinar qué había sucedido con los tres vehículos de la Policía Local que estaban sin seguro. ¿El resultado? Los mencionados no lo tenían porque estaban para dar de baja.

El alcalde Luis Barcala ha informado este viernes por la mañana que había encargado un informe que estudiara qué había sucedido con tres coches sobre los que el sindicato Independiente de Trabajadores de la Administración Pública, Sitap, había dado la voz de alarma.

Este documento, como apuntan fuentes municipales, se ha resuelto a última hora de la tarde de este viernes. En él, como ha podido saber EL ESPAÑOL, se destaca "que todos los vehículos de la policía local, que son 205 en total, tienen su seguro en vigor".

Entonces ¿qué pasó con los tres vehículos efectivamente inmovilizados? El informe señala que de esos más de doscientos coches y demás modelos se tenía previsto que tres fueran dados de baja "y, como iban a ser dados de baja de la flota de vehículos de la policía local, causaron baja también en el seguro".

El problema está en que esa baja no se hizo antes de la fecha de renovación del seguro. Esta, como indicaban desde el Sitap, era el pasado 16 de septiembre. Como no fueron dados de baja ni retirados, se quedaron sin seguro porque este no se renovó.

Las fuentes municipales reconocen "el error administrativo" que se ha producido en este caso y puntualiza que de esos tres coches, "dos nunca han salido de las cocheras". El tercero de ellos, sí salió en el festivo de este miércoles 9 d'Octubre. Y cuando se detectó, se efectuó su retirada a primera hora de la mañana.

¿Y ahora? Para evitar más problemas, "de manera inmediata se ha reactivado el seguro de esos tres" mientras se tramita la baja prevista.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestros Boletines y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.