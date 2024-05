La Federació contará con una subvención de 450.000 euros para organizar las Hogueras 2024

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este miércoles, en el transcurso de una Junta de Gobierno extraordinaria, conceder una subvención de 450.000 euros a la Federació de Fogueres de Sant Joan (FFSJ), que preside David Olivares, para la organización del conjunto de actos de las Hogueras 2024. La cuantía supone un incremento de 30.000 euros con respecto a la del pasado año. Además, el Consistorio ha adelantado dos meses el concurso de la Hoguera Oficial 2025 para fomentar la participación de más artistas

El total de la subvención se destina a actividades vinculadas a la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas o socio-culturales. Entre ellas, las mascletàs disparadas a lo largo del año, las galas de candidatas, las elecciones y proclamaciones de las Bellesas del Foc, el festival de bandas 'Andrés Llorens', el certamen de arroces o los distintos desfiles de los días centrales de Hogueras.

Otro de los aspectos de esa subvención está vinculado a actividades de promoción y difusión de la Fiesta como son las chapas conmemorativas de la Romería a Santa Faz o las atenciones a las delegaciones festeras de Valencia, Castellón, Murcia y Burriana durante los días de Hogueras. Un tercero alude a los gastos de funcionamiento interno de la FFSJ.

[David Olivares: "Hacía falta una mayor gestión, escuchar a las empresas privadas y al Ayuntamiento de Alicante"]

Hoguera Oficial 2025

Por otro lado, el Ayuntamiento ha adelantado dos meses la convocatoria del concurso para la construcción de las Hogueras Oficiales de 2025, tal y como anunció el alcalde Luis Barcala el pasado septiembre al hacer público el fallo del concurso de este año.

El plazo de presentación de propuestas, de acuerdo a las bases, se abre a las 8 horas del lunes 1 de julio y concluye el lunes 15 de julio a las 13 horas. La presentación de los proyectos, que incluirá maquetas y bocetos, se hará en las oficinas de la concejalía en la Casa de la Festa ‘Manuel Ricarte’.

El fallo del jurado está previsto para el 18 de julio. El periodo de licitación para las oficiales de este año -adulta e infantil- concluyó el 22 de agosto de 2023, mientras que el 15 de septiembre se hizo público el fallo del jurado.

La concejal de Fiestas, Cristina Cutanda, ha explicado que “este equipo de Gobierno se comprometió con el Gremio de Artistas a adelantar a julio la presentación de las maquetas que se convertirán en las Hogueras Oficiales 2025 con la intención de que la contratación posterior con las hogueras sea más fácil para los artistas que quieran hacerlas”.

El presupuesto que destina el Ayuntamiento de Alicante para las Hogueras Oficiales de 2025 asciende a 143.500 euros. De éstos, 118.500 se destinan a la adulta y 25.000 a la infantil. Son las mismas cuantías en este 2024.

Características

La hoguera oficial adulta 2025 no superará, los 20 metros de altura. Su base no será superior a 12x12 metros, sin que coincidan ambas dimensiones. Los materiales básicos serán el cartón y la madera. Las cartelas deberán estar escritas en castellano y valenciano y el número de ninots, originales, será de un mínimo de 28.

La infantil no superará los 3 metros de altura. La base no será mayor de 3x3 metros. El cartón y la madera serán también los materiales básicos en su construcción. Las cartelas presentarán idénticas características que la adulta y el número mínimo de ninots será de 18. La hoguera adulta deberá estar totalmente plantada a las 6 horas del 21 de junio. La infantil, a la misma hora, del 20 de junio.



Los criterios de valoración de los integrantes del jurado se basarán en la creatividad, equilibrio, proporcionalidad, originalidad junto con el modelado y cromatismo, y el contenido y la crítica.