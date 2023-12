La Policía Local de Alicante inmoviliza más de 1.500 vapeadores en 16 establecimientos por incumplir la normativa

La Policía Local de Alicante ha inmovilizado un total de 1.536 vapeadores en 16 establecimientos de la ciudad por incumplir la normativa para su venta.

Agentes de la Unidad de Barrios inspeccionaron varios establecimientos en los que, por la información recibida en semanas anteriores, sospechaban que se podían estar comercializando vapeadores que no se ajustan a la normativa sanitaria ni de seguridad. Ante la proximidad de las fechas navideñas y al ser conocedores de que los productos estaban listos para su venta, también a menores de edad, los agentes procedieron a intervenir.

Así, en 16 establecimientos inmovilizaron un total de 1.536 vapeadores que presentaban las siguientes irregularidades: Irregularidad en la cantidad de nicotina por inhalación; no estar autorizada su venta en España al no estar incluido en la lista de productos del tipo DSLN (Dispositivo Susceptible de Liberación de Nicotina); cartuchos o depósitos con capacidad superior a 2 ml; contener aditivos prohibidos; no ajustarse al etiquetado exigible y manipulación del etiquetado para enmascarar su contenido en nicotina.

La totalidad de la mercancía inmovilizada, que ha quedado precintada a disposición de la autoridad competente, alcanza los 15.300 euros.

La Unidad de Barrios ha llevado a cabo la operación de forma simultánea en zonas de toda la ciudad.

Juguetes illegales

Por otra parte, el pasado 27 de octubre, la Guardia Civil, ha llevada a cabo una operación contra el contrabando en la pedanía ilicinata de El Altet, realizando 2 inspecciones en establecimientos dedicados a la venta al por menor de productos importados, descubriendo en ellos un total de 2.226 artículos de contrabando, entre los que se encontraban 2.100 juguetes, 120 productos textiles y 5 industriales. Finalmente, los responsables han sido denunciados por contrabando, mal etiquetado y seguridad de los productos.

Según recoge la propia Guardia Civil en un comunicado, a mediados de septiembre, los agentes, dentro de sus funciones de vigilancia y reprensión del contrabando, así como la prevención de la comisión de delitos contra la propiedad industrial e intelectual, llevaron a cabo la inspección de diversos comercios de venta al por menor de productos del hogar y toda clase de artículos en El Altet.

La Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de la Guardia Civil de Santa Pola fue la encargada de realizar dichas actuaciones. Los agentes, centraron sus investigaciones en dos comercios, en los que hallaron diversos productos ilícitos. Detrás de estos establecimientos se encontraban una mujer de 48 años y un hombre de 30.

