Un colegio abandonado y en riesgo de 'okupación', la última amenaza sobre el barrio Miguel Hernández

Alguien ha reventado las puertas del Colegio Maestro López Soria en el barrio Miguel Hernández de Alicante, abandonado por la Generalitat Valenciana desde hace meses, y los vecinos de la zona temen que se produzca un accidente grave porque hay niños entrando en las instalaciones, o directamente una 'okupación'. Es la última queja de un barrio que lleva años apareciendo en prensa con anuncios de "rehabilitación integral" pero cuyos resultados no ven.

Lisardo Gabarre, presidente de la asociación de vecinos Sol d'Alacant, ya no sabe a quién reclamar. El centro educativo pertenece a la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana -dirigida por la nacionalista Raquel Tamarit (Compromís)- pero su mantenimiento pertenece al Ayuntamiento de Alicante. "Es un peligro. Hemos solicitado desde hace meses que nos ceden a la asociación para que gestionemos desde allí las comidas solidarias para 3.000 personas (1.200 familias) al mes. No contestan", asegura Gabarra.

No obstante, desde la Concejalía de Educación, han trasladado a este diario que no pueden hacer nada porque llevan un año esperando la respuesta de la Generalitat a una cesión del centro para alumnos del Instituto Cavanilles. Y los institutos no son mantenidos por el Ayuntamiento.

El centro se desalojó en septiembre porque sólo había cuatro alumnos para doce profesores. Y la Generalitat optó por cederlo al Cefire (Formación del Profesorado) para sus actividades. Sólo estuvieron allí un mes. Ahora está como el resto del barrio, absolutamente degradado.

El colegio Maestro López Soria por dentro.

Sin rehabilitación

La prometida rehabilitación del barrio alicantino no llega. Gabarre asegura que "lo único que han hecho es "cambiar el nombre de José Antonio por el de Miguel Hernández, reformar algunas viviendas y realojar a gente del barrio en otras zonas de Alicante. Llevamos 12 años abandonados".

La Conselleria de Vivienda comenzó en 2020 la rehabilitación y culpa a la anterior adjudicataria, la constructora Ecisa, de "incumplimientos reiterativos que le obligaron rescindir el contrato y hacer una nueva licitación". "Los procedimientos llevan su tiempo, no ha sido nuestra culpa", asegura el secretario autonómico Alejandro Aguilar (Unidas-Podemos) a este diario.

También explica que ya están reclamando a Ecisa el dinero pagado por la Generalitat. Según la última nota de la Conselleria sólo se han ejecutado obras por un importe de 136.572 euros. Y Conselleria promete ahora reanudar la rehabilitación integral del edificio de 20 viviendas de la plaza Yolanda Escrich Forniés, 5 y 6 de Alicante. El replanteo se firmó en octubre de 2021 la paralización de las obras se produjo en abril de 2022.

Estado de los edificios de la plaza del barrio Miguel Hernández.

La obra se ejecutará en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea, a través de los fondos Next Generation. En el anterior procedimiento se presupuestaron 2,2 millones de euros frente a los 3,5 millones actuales. Y se prevé una segunda fase de 9,4 millones para el resto de las viviendas.

Para los vecinos, sin embargo, se trata de "promesas y promesas que no llegan". para la Conselleria de Vivienda es "dinero licitado y por tanto comprometido, no sólo promesas. Es más, Aguilar dice que a todo esto hay que sumar el proyecto social de La Factoría que ya está trabajando en la zona. Gabarre contesta: "Fuimos los vecinos los que sacamos la droga de los espacios públicos como la pista polideportiva, y ni eso rehabilitan".

