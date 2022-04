Así ha sido la peregrinación a Santa Faz: "Un día de regreso emocional" para los alicantinos

La fina lluvia que ha caído sobre Alicante durante la mañana de este jueves no ha deslucido en absoluto la romería de la Santa Faz, a la que han peregrinado decenas de miles de alicantinos que han desfilado entre chubasqueros, paraguas y cañas de romero por las calles y avenidas de la ciudad hasta llegar al Monasterio de la Santa Faz.

Tres años después de que se produjera la última romería, celebrada el 2 de mayo de 2019, los feligreses alicantinos han venerado uno de los pliegues que usó la Verónica para secar el rostro de Jesucristo en su camino al monte Calvario, en una tradición que se repite desde 1489.

Recuperada la romería, que no vivía tan larga ausencia desde la Guerra Civil, cuando no se celebró entre 1937 y 1941, el nuevo obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ha oficiado una misa que ha tenido que realizarse dentro de la iglesia y no fuera, en el altar preparado para ello, por la lluvia.

Durante la misa, Munilla ha pedido "abrirse a la misericordia de Dios" y ha afirmado que espera que la peregrinación "dé un paso más en la comprensión del misterio de este milagro" a partir de dos conceptos, "la ventana, que nos recuerda que Dios se ha hecho hombre, y el espejo".

Por su parte, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado que en la romería "se ha visto que toda la sociedad alicantina tenía muchas ganas de volver" tras años en los que "se ha sufrido mucho pero en los que hemos estado juntos".

"Es un día de acción de gracias debido a la corresponsabilidad de la sociedad valenciana", ha resaltado Puig, quien ha sostenido que la unidad y la concordia "marcan el camino" y que este jueves es "un día de regreso emocional".

Miles de alicantinos caminan bajo lluvia hacia la Santa Faz tres años después Manuel Lorenzo EFE

El alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, ha sostenido que la romería ha sido "una ilusión enorme" y ha subrayado que tan solo se han realizado un par de intervenciones por caídas y también que se han decomisado un par de carritos de bebida, con 40 botellas alcohólicas en su interior.

"Esto demuestra que la campaña de Santa Faz 0,0 en la que tanto se ha insistido ha dado el resultado que esperábamos y el alcohol no es el protagonista de nada y sí la propia peregrinación", ha matizado Barcala, quien ha concluido que esta romería es "la de la esperanza y la normalidad".

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha insistido en que Alicante "necesitaba" esta romería y ha explicado que la Santa Faz "es una de las señas de identidad de Alicante" y que es por eso por lo que el Ayuntamiento y la Diputación colaborarán conjuntamente para la rehabilitación del conjunto monumental del Monasterio de Santa Faz.

La romería de la Santa Faz conmemora el llamado 'milagro de la lágrima', realizado en 1489, cuando los alicantinos sacaron en rogativa la reliquia en la que se custodia uno de los fragmentos del paño con el que, según la tradición, la Verónica enjugó el rostro de Jesús en su camino al monte Calvario y se puso fin al episodio de sequía que afectaba a los cultivos de la huerta de la ciudad.

Desde entonces y de manera anual se ha celebrado esta romería en la que este año se han repartido más de 15.000 cañas de romero en la concatedral de la ciudad y en el Ayuntamiento, elementos que se han visto complementados por los rollitos de anís y los vasos de mistela que han acompañado a los peregrinos para recorrer los siete kilómetros y medio que separan la ciudad del monasterio de la Santa Faz.

