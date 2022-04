Un grupo de militantes del PSOE de Alicante pide la impugnación de la asamblea que reelegirá a Millana

Una decena de militantes del PSOE de Alicante ha pedido este sábado impugnar la asamblea ordinaria que se celebrará este próximo domingo, 24 de abril, en la que únicamente se ha presentado el actual secretario general Miguel Millana para revalidar su cargo en la agrupación local.

Esgrimen, según el escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL De Alicante, que para la convocatoria de la asamblea, a la que está llamada toda la militancia a participar y votar, unos 1.100 afiliados y afiliadas -estima el firmante-, "no se ha emitido por correo ordinario, en algunas ocasiones solo por mail, y en otras ni por email ni por correo, a una parte sustancial de los afiliados, incumpliendo el reglamento de la Asamblea Federal del PSOE".

Firmada la petición por el militante de base César Sampedro Sánchez, se recuerda que, de esta forma, se estaría incumpliendo el artículo 4 en el que se especifica que la convocatoria para las asambleas ordinarias debe comunicarse "con 10 días de antelación", "notificándose a todos los y las militantes por circular enviada por correo postal o cualquier otro medio que permita tener constancia de la recepción de la misma".

Esa "falta de comunicación" con la militancia la respaldan, en el documento, otros cinco militantes, que figuran con nombre y apellidos, así como "otros muchos más que por cuestión de confidencialidad prefieren no figurar en este escrito".

Preguntado al propio Sampedro, asegura que le han llegado casos de militantes a los que no ha llegado la convocatoria "ni por correo ni por mail", cuando "siempre se ha comunicado por carta". A su juicio, esta supuesta irregularidad de la organización de la Ejecutiva obedecería al "desinterés" del aparato que, al pactar una única lista, "no les ha interesado movilizar a la militancia".

Ahora, la pelota está en Ferraz, a donde ha enviado el escrito de impugnación, que deberá de responder si atiende la demanda o si, por el contrario, no existen razones para que la asamblea se celebre este domingo en tiempo y forma.

Sampedro intentó presentarse

Revela Sampedro que intentó disputarle a Millana la secretaría local, presentado candidatura este pasado viernes 22 de abril, quedando desestimada por haberla presentado "unas horas fuera de plazo".

En concreto, dice que envió un burofax el viernes a las 17 horas, "cuando la hora límite era a las 10 horas, según me explica Organización porque es hasta 48 horas antes atendiendo al nuevo estatuto". Así que, "ante la rigidez que se me ha impuesto al presentar candidatura alternativa, he aplicado la rigidez de la convocatoria", reconoce.

Afín al sector del secretario provincial Alejandro Soler, sin embargo, se ha desmarcado del acuerdo alcanzado con Ángel Franco, el exsenador que sigue dirigiendo el partido en la sombra y su afín Miguel Millana, al entender que el pacto entre ambas facciones hará engrosar una ejecutiva hasta los 52 militantes y será "poco funcional".

"Está pensada para ganar la asamblea y no para hacer funcionar el partido", que es a su juicio, lo que le ha faltado al partido, "lo separo del grupo municipal", en estos cuatro años de Millana al frente.

