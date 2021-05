Barcala dice que "los dueños del Hércules han perdido toda credibilidad" pero no puede pedirles que se vayan

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, del PP, ha asegurado que el descenso del Hércules a la cuarta categoría del fútbol español, la Segunda División RFEF, ha provocado que "la directiva, los propietarios del club, han perdido a día de hoy toda su credibilidad".



En declaraciones a los periodistas tras una ofrenda floral a las víctimas del bombardeo del Mercado Central durante la Guerra Civil, junto al presidente valenciano, Ximo Puig, el alcalde de Alicante ha visto "más que comprensible" la "desesperación" de los aficionados del Hércules, un club que ha militado veinte temporadas en la Primera División.



"Se ha llegado a un punto que no es razonable. El club y las siglas se mantienen y los herculanos no abandonarán jamás a su club pero creo que la directiva, los propietarios del club (los máximos accionistas son Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez), han perdido a día de hoy toda su credibilidad", ha sostenido el alcalde.



Para el alcalde, los mandatarios de este club centenario, "deben reflexionar por qué de la pérdida de credibilidad y por qué la ciudad y el aficionado ya no creen en la directiva del Hércules".



Sobre la iniciativa de la Asociación Herculanos, colectivo que representa a aficionados, abonados y pequeños accionistas del Hércules que este lunes pidió por registro al Ayuntamiento que en el orden del día del próximo Pleno Municipal se realice una declaración institucional por parte de todos los grupos políticos en la que se inste a los actuales dirigentes a abandonar la entidad, Barcala ha señalado que eso no es posible.



"El ayuntamiento no puede instar a una empresa a que venda o se aparte", ha aclarado el político del PP antes de señalar que, no obstante, se reunirá con los aficionados para "escuchar" sus demandas.



"Entiendo perfectamente el desánimo y el desasosiego, y que lleguen a hacer planteamientos no viables", en referencia a esa petición de la Asociación Herculanos, por lo que se ha comprometido a "buscar una salida" y a "trabajar para ver qué alternativas" hay a la difícil situación del equipo.

Deuda con la Agencia Tributaria

Sobre la intervención municipal en el club, la Asociación Herculanos ya recordó en su propuesta que, "si bien el Hércules es una Sociedad Anónima Deportiva de gestión privada, no es menos cierto que el Ayuntamiento puede intervenir, al igual que han hecho otros consistorios como el de Málaga o el de Valencia”.



El grupo de seguidores recordó que el Hércules tiene pendiente una deuda con la Agencia Tributaria y que los actuales gestores no disponen de crédito ante la Hacienda tras su enésimo fracaso deportivo, por lo que entiende que un relevo institucional sí podría suponer una moratoria de cortesía por parte de esta entidad.