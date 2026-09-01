Golpe al robo de cobre en Alicante: así cae la banda que desvalijó una subestación eléctrica de Beneixama

Captura de las cámaras de seguridad del robo de bobinas de cobre en Alicante. Guardia Civil

Siete detenidos, con antecedentes, por el robo continuado de cable de cobre en una subestación eléctrica en Beneixama. La Guardia Civil les atribuye presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, receptación y siete delitos de robo con fuerza.

Entre los implicados, todos de nacionalidad española y con edades entre los 21 y los 48 años, aparece el responsable de un centro de reciclaje de metales en la ciudad de Alicante que evitaba registrar su entrada en la documentación oficial.

La investigación partió de Villena, donde el puesto de este cuerpo, recibió la alerta de intrusión de varias personas en la subestación eléctrica. Al desplazarse a la zona y rastrear los alrededores, los agentes lograron identificar a un grupo de cinco hombres que ya contaban con antecedentes policiales por hechos similares.

Posteriormente, la empresa propietaria de la instalación eléctrica denunció que durante las semanas previas se habían registrado hasta siete intrusiones en la planta. En estos asaltos, los ladrones consiguieron sustraer un total de 17 bobinas de cable de cobre nuevo.

La longitud del material robado asciende a unos 2,4 kilómetros. El valor de mercado del cobre sustraído ronda los 30.000 euros, a lo que se suma el grave perjuicio y riesgo para el suministro eléctrico.

Tras las primeras identificaciones, el Equipo de Robos en el Campo (ROCA) de Ibi se hizo cargo de las investigaciones con el fin de aportar las pruebas necesarias para vincular formalmente a los sospechosos con los robos previos. La investigación apunta a que los presuntos autores actuaban con una estructura organizada y coordinada, llegando a robar hasta nueve bobinas de cable en un solo día.

Los agentes también consiguieron averiguar el destino del material robado. El cobre era trasladado a un centro de reciclaje de metales situado en Alicante. Allí era donde el responsable del establecimiento ocultaba el metal entre otros materiales y evitaba registrar su entrada para borrar el rastro de su procedencia ilícita.

Con todas las pruebas sobre la mesa, la Guardia Civil desplegó la fase de explotación de la operación. En un primer momento, se detuvo a seis hombres en Novelda y Villena. Cinco de ellos fueron arrestados como presuntos autores materiales de los robos con fuerza, mientras que el sexto detenido fue el responsable del centro de reciclaje por un presunto delito de receptación.

En una fase posterior, las gestiones policiales permitieron localizar y detener al séptimo integrante del grupo. Sobre este último pesaba una requisitoria judicial en vigor desde hacía un año, que incluía órdenes de busca, captura e ingreso inmediato en prisión.

Todos los detenidos han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villena. Para los seis primeros arrestados se ha decretado la puesta en libertad provisional con la imposición de medidas cautelares. Por su parte, el séptimo detenido ya ha ingresado en prisión en cumplimiento de la orden judicial que tenía pendiente.

La Guardia Civil aprovecha este delito para pedir la colaboración ciudadana ya que la sustracción de cable de cobre puede comprometer gravemente el funcionamiento de infraestructuras esenciales para el suministro eléctrico de la población.