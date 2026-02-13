Así golpea el fuerte viento la provincia de Alicante: rachas que llegan a los 148 km/h

Una de las intervenciones de este viernes de los bomberos en Alicante.

En el fin de semana de San Valentín, la borrasca Oriana golpea fuerte. Este viernes se han registrado rachas de velocidad superior a los 100 kilómetros en varios puntos de la provincia de Alicante. Eso ha obligado a intervenir a los bomberos en casi un centenar de ocasiones, principalmente en Alcoy, Orihuela y Elche.

El aviso amarillo por rachas de hasta 80 km/h se ha visto ampliamente superado en comarcas como l'Alcoià. En el término de su capital el pico del Menejador registra 148 km/h, según los datos de Avamet. Y superan los 100 en varias localidades, como Cocentaina, Villena o Castalla, con 103, 133 y 108, respectivamente.

Los diversos avisos de las autoridades municipales o autonómicas se han ido sucediendo durante este viernes. Quizás por ello los bomberos del consorcio provincial de Alicante destacan al final de la tarde que no tienen constancia de graves incidencias o heridos.

Lo que sí han tenido es que trabajar y mucho sus equipos. Hasta las 19:50 horas tenían registradas 99 intervenciones por los fuertes vientos en todas las comarcas. Las que más han sufrido son las que han tenido los datos más extremos, El Comtat y l'Alcoià, con una quinta parte del total.

El Medio Vinalopó, con 12 intervenciones, y la Vega Baja, con 13, suman con las dos anteriores la mitad de todo el trabajo de los bomberos. Un despliegue que se ha centrado en particular en tres municipios: Alcoy con 13, Orihuela con 9 y Elche con 6.

¿En qué han tenido que intervenir? Como es habitual en estos casos, los problemas se centran en elementos sueltos en tejados y techos, placas solares caídas o con riesgo de caída, árboles caídos o con riesgo de caer a la vía, postes y cables del tendido eléctrico como elementos urbanos movidos por el fuerte viento.

