La Fiscalía reclama 25 años de cárcel para el acusado de asesinar de 18 puñaladas a su pareja en Alcoy

La Fiscalía ha ratificado este lunes su acusación inicial y ha reclamado una pena de 25 años de prisión para el hombre acusado de asesinar a su pareja sentimental en Alcoy en 2022, tras propinarle dieciocho puñaladas. El caso se juzga por medio del tribunal del jurado en la Audiencia de Alicante.

Según informa Efe, el ministerio público ha afirmado que existe una “abrumadora cantidad de pruebas” que demuestran la autoría del acusado en un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, además de otro de amenazas. Por ello, pide 23 años de prisión por el primero y 2 años por el segundo.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 23 de octubre de 2022 en la vivienda de la víctima, Dori, de 27 años, donde el procesado residía ocasionalmente. Aquella noche habían cenado con una amiga de la joven en un restaurante. Tras el crimen, el acusado se precipitó al vacío desde un quinto piso.

Durante la exposición final, el fiscal subrayó que a lo largo de las cinco sesiones del juicio ha quedado acreditado un “conjunto sólido de indicios” que apuntan al procesado, pese a que la defensa intentó sostener la hipótesis de un supuesto “asesino desconocido” no identificado ni investigado por la Policía.

Entre las pruebas destacadas, la Fiscalía citó la ausencia de ADN de terceras personas en el escenario del crimen, la detección del ADN del acusado bajo las uñas de la víctima, las manchas de sangre de la mujer halladas en el pantalón del procesado y el testimonio de la mejor amiga de la víctima, quien habló de las discusiones recientes entre ambos.

También se mencionaron los mensajes que Dori envió a su amiga momentos antes del ataque, pidiéndole auxilio y advirtiendo que su pareja “tenía un cuchillo en la mano”, una referencia que la acusación considera directa al procesado.

Los abuelos de la víctima, que ejercen la acusación particular, se adhirieron al planteamiento de la Fiscalía y lo acusaron de asesinato y violencia de género, solicitando 23 años por el primero y 3 por el segundo. Por su parte, la representación del padre reclamó 23 años por asesinato, 3 por maltrato y 2 por amenazas.

La defensa, en cambio, exigió la libre absolución alegando que su cliente no participó en el crimen y que el homicidio fue cometido por una tercera persona. Asimismo, sostuvo que el acusado no intentó suicidarse al lanzarse por la ventana, sino escapar del verdadero agresor.

El proceso judicial finaliza este martes con la entrega del objeto del veredicto al jurado popular, que iniciará sus deliberaciones.