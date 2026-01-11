Un jurado popular juzga al acusado de asesinar de 18 puñaladas a su pareja en Alcoy

Un tribunal con jurado popular iniciará este lunes el juicio contra un hombre acusado de acabar con la vida de su pareja sentimental, de 27 años, tras asestarle 18 puñaladas en una vivienda de Alcoy (Alicante) que ambos compartían de forma esporádica.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a Efe, las sesiones comenzarán mañana a las 9:30 horas en la sede del Tribunal del Jurado y se desarrollarán hasta el próximo día 20. La Fiscalía imputa al acusado los delitos de asesinato y amenazas.

Los hechos ocurrieron el 23 de octubre de 2022. El jurado deberá determinar si, en torno a las dos de la madrugada, el procesado —que presuntamente había amenazado de muerte a la víctima una semana antes— tomó un cuchillo de unos 15 centímetros y se lo clavó en repetidas ocasiones.

La mujer murió a causa de la grave hemorragia provocada por las heridas. El tribunal deberá establecer si el acusado actuó movido por los celos, la agresividad y el desprecio hacia su pareja, y si cometió el crimen de manera plenamente consciente.

