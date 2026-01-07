El frío activa la alerta de la Aemet por bajas temperaturas en el interior de Alicante antes de subir 5 grados el viernes

La noche de Reyes ha sido la más fría de este siglo en la Comunitat Valenciana. M. H.

Termina el episodio de frío en la provincia de Alicante con un aviso amarillo por parte de la Aemet en el interior de la provincia que deja el día de Reyes con temperaturas más bajas de este siglo. La llegada del viento de poniente las subirá hasta cinco grados este viernes.

La noche de este martes al miércoles 7 termina con esa alerta de la Agencia Estatal de Meteorología que ha estado activa entre las 21 horas y las 9 de la mañana en las comarcas de l'Alcoià y Alto Vinalopó. Los observatorios del pico del Aitana con -7,3 grados y los del Menejador en Alcoy y la sierra de Salinas en Villena, ambos con -6,7 °C, han registrado los datos más bajos durante la noche, según Avamet.

Unos datos que se mantienen muy bajos en las zonas más altas de la provincia con Confrides en -6,3 grados, Banyeres de Mariola, con -5,4 °C, y Villena, con -5,2, a primera hora del miércoles.

Si leer estas cifras ya hace tiritar, la Aemet apunta que para este miércoles la previsión sigue marcando que las temperaturas mínimas estarán en ligero descenso mientras que las máximas entran en ligero ascenso. Eso provocará heladas que estarán entre débiles y moderadas en el interior y que podrán alcanzar débilmente zonas del prelitoral.

El cielo se mantendrá en general con intervalos nubosos y excepto Alcoy, con 7 grados, las principales ciudades de la provincia llegarán a máximas de 13. Ese será el caso de Alicante, Dénia, Elche y Orihuela.

Y a partir de ahí, hacia arriba. Será gracias al viento moderado de componente oeste que empezará este jueves. Eso favorecerá especialmente a Alcoy cuya mínima se situará ya en positivo con 3 grados. Las máximas estarán entre los 13 de esta última a los 15 de Orihuela y los 16 de Alicante, Dénia y Elche. El cielo seguirá con intervalos nubosos.

Los datos de temperaturas más altos de la semana llegarán el viernes, en contraste con los de este miércoles. La diferencia más alta será de nuevo en Alcoy, cuyas mínimas pasarán de los -2 a los 6. Y los datos más llamativos estarán en las ciudades más grandes con Alicante y Elche que subirán en sus máximas a los 18 grados.

Lo que se mantiene inamovible en la previsión de la Aemet es que el cielo seguirá con intervalos nubosos. El viento de poniente traerá otra cara: rachas muy fuertes en el interior y prelitoral de la Comunitat Valenciana.