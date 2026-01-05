El 2026 trae la nieve a Alicante: la Aemet alerta del día de Reyes más frío de este siglo

La avenida Alfonso el Sabio, antes de la cabalgata de Reyes de este lunes. M. H.

El variado paisaje de la provincia de Alicante permite tener nieve muy cerca de la costa. El paso de la borrasca Francis, que se está cebando en particular con el sudeste de España, deja el día de Reyes más frío de este siglo en la Comunitat Valenciana. Así lo destaca la Aemet en su repaso a la previsión meteorológica de la semana.

Las primeras imágenes de la nieve se han compartido en las redes sociales el mediodía de este lunes. El canal de Climatología de la Universidad de Alicante muestra los vídeos captados en el interior de la provincia, donde está activo el aviso amarillo desde las 18 horas del lunes hasta las 8 horas del martes 6 de enero.

La estampa más blanca está en las zonas más altas de la sierra de Aitana, el techo de la provincia con el pico que le da nombre. Allí diversos usuarios han compartido vídeos en los que se aprecia cómo está cubierto de nieve el terreno. El departamento de Climatología de la UA destaca que es donde se concentrará con un mayor grosor.

Pedro Gómez, responsable de la cuenta MeteOrihuela, destaca también la llegada de estas precipitaciones en las cotas más altas, como el pico Menejador con una altura de 1.356 metros en el parque natural de la Font Roja, entre Ibi y Alcoy. Como apunta, la cota entrará en descenso durante la tarde del lunes.

Un poco más alto, en los 1.390 metros de altura que tiene el Montcabrer en la sierra de Mariola, también se aprecia que la nieve ha cuajado en grosores superiores a los dos centímetros que se tenían previstos inicialmente.

La Agencia Estatal de Meteorología hace un primer análisis de las temperaturas para este inicio de semana y sitúa el 5 de enero como uno de los más fríos desde que hay registros. Su previsión es de 2,98 grados, lo que de cumplirse lo deja por detrás de los datos de 1997, 1954 y 1985, este último registró 1,84 °C.

El frío se alargará más allá de la bienvenida a sus majestades de Oriente. Este martes, según la Aemet, también será un día muy frío. "Con la previsión de este lunes, la temperatura media en el promedio de la Comunitat Valenciana será 5 °C más baja de lo normal de un 6 de enero", apuntan.

Així estan les zones altes de la serra d'Aitana, on s'estan acumulant les grossàries de neu més importants de l'episodi, a l'espera de la nova tanda que arribarà a partir de la vesprada.



📹 Pedro López. pic.twitter.com/fiGQfkQmhu — Climatología UA (@climatologia_ua) January 5, 2026

La parte más intensa de este episodio de precipitaciones provocado por la borrasca Francis se producirá entre las siete de la tarde del lunes y las cuatro de la madrugada ya del martes. Así lo indica Aemet, que añade que la nieve se concentrará entre las diez de la noche y la una de la madrugada.

¡Ya nieva en las cimas de las montañas del sureste de la #PenínsulaIbérica! Esta mañana (05/01/2026), entorno del Pico Menejador, altitud de 1356 metros, en el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja, entre #Ibi y #Alcoy (#Alicante). Cota en descenso. Vídeo: Leo Piñero. pic.twitter.com/BLRMxRoSWF — MeteOrihuela (@MeteOrihuela) January 5, 2026

¿Y cuándo volverá a la normalidad? La agencia señala que las temperaturas tienden a recuperarse a partir del jueves.